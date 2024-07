Mònica Dòria es classifica per a les semifinals de canoa

La palista urgellenca Mònica Dòria ha aconseguit passar sense massa problemes a la semifinals de Canoa individual. La palista del Cadí Canoë-Kayak ha sobresortit en una bona primera baixada, i ha pogut arriscar en la segona, conscient que ja era intranscendent. Demà, a les 15.00 h buscarà un lloc a una hipotètica final, que tenint en compte els registres d’aquesta primera jornada, l’haurien de permetre lluitar per una medalla.

Dòria era conscient de la importància d’assegurar en la primer descens, i no s'ha posat nerviosa. Ha clavat la primera baixada i encara que perdia al voltant de quatre segons a la primer punt de cronometratge, ha anat recuperant el ritme en els altres sectors del recorregut, finalitzant-lo en un temps de 101,28, sense cap penalització de temps.

Conscient del bon resultat de la primera baixada, la palista que representa Andorra, ha optat per arriscar en la segona. Una estratègia que no li ha acabat de sortir bé, ja que en la primera porta ja va sumar la primera penalització, de 2 segons. Però s'ha saltat la cinquena i n’hi han caigut 50, i un toc en la següent han acabat definitivament amb les seves opcions de millorar. La palista urgellenca ha utilitzat aquest segon descens com un entrenament de cara a demà, ja que sense penalitzacions hagués millorat en gairebé 4 segons el seu anterior millor registre.