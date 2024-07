La redempció olímpica de Laura Gil

Fa gairebé tres anys, la jugadora internacional murciana de bàsquet Laura Gil, que va actuar dues temporades al Cadí la Seu, on és recordada i estimada, escrivia una carta a les xarxes socials. En ella, intentava fer pensar tothom sobre el paper d'aquests mitjans i quant de mal poden fer. El seu pecat, haver comès una sèrie d’errades en el partit de quarts de final dels Jocs de Tòquio contra França en la derrota que deixava les espanyoles fora de la lluita per les medalles.

Avui, una falta provocada i dos tirs lliures convertits per Laura Gil contra Puerto Rico l’han convertida en heroïna. Espanya ha vençut per un exigu 62-63 (segon triomf per només un punt a París de l’equip de Miguel Méndez) i la murciana ha estat fonamental amb la seva acció. Ha estat la particular redempció olímpica d’algú a qui no feia falta demostrar res.

Perquè Laura Gil, de 32 anys, ha estat una de les peces claus de les diferents seleccions espanyoles que han obtingut èxit en els darrers anys. Nascuda en un any tan emblemàtic per a l’olimpisme de casa nostra com el 1992, va aterrar a la Seu el 2014, ara en fa deu. Formada al Segle XXI, com tantes altres jugadores importants de l’estat, havia passat ja per Salamanca, Irun, Burgos i Rivas.

Al Palau d’Esports va ajudar l’equip aleshores de Miguel Ángel Ortega a arribar a les semifinals de la lliga. La temporada següent, l’equip no va poder entrar a les eliminatòries pel títol, que només jugaven quatre equips, per bàsquet average respecte de l’Uni Girona i del Mann Filter de Saragossa a les ordres del plorat Joan Carles Pié.

Gil ja era seguida per molts equips i va fitxar pel dominador del bàsquet estatal de l’última dècada, el Perfumerías Avenida de Salamanca, on torna a jugar ara després de passar per València i pel Landes francès.

Amb la selecció, la seva trajectòria és espectacular. Fins aquella tarda de Tòquio del 2021 havia guanyat tres ors en Eurobaskets (2013 , 17 i 19), una plata al Mundial del 2014, un bronze al del 2018 i la medalla d’argent olímpica a Rio. Tot i aquesta trajectòria, va ser la víctima d’abusos a les xarxes per no haver estat encertada contra les franceses.

Va ser aleshores quan va escriure un text colpidor.

En ell reconeixia les seves errades. “He errat tirs que a ulls de qualsevol eren molt fàcils. Us puc assegurar que ara mateix estic molt dolguda. No m’excusaré, però no cada dia s’està bé o al cent pe cent en totes les facetes del joc. He intentat ajudar l’equip sumant en d’altres aspectes, però no ha estat suficient”.

Donava les gràcies a tothom qui li havia donat suport i, per acabar, “simplement un missatge a aquelles persones que pensen que per tenir una opinió poden faltar al respecte una o dotze jugadores que han passat tot l’estiu donant-ho tot: tothom té dret a opinar, però no totes les opinions són respectables”.

La seva carta va rebre una onada de solidaritat a tot arreu. Ella va seguir com sempre, treballant, fent feina dura a sota les cistelles i guanyant títols per a la selecció, com l’Eurobasket de l’any passat, i per al seu club. Va tornar a rebre la confiança del seleccionador, ara Miguel Méndez en lloc del controvertit exentrenador de l’Olesa Lucas Mondelo, destituït després de Tòquio després d’haver rebut denúncies d’abús de poder de part d’algunes de les seves jugadores.

Avui, tres anys menys cinc dies després de Tòquio, Laura Gil ha tret una falta on no hi havia res en un rebot ofensiu a Puerto Rico a set dècimes per al final. Ha encarat l’anella i, sense por, sense pensar en què diran a les xarxes, ha fet entrar neta la pilota a través del cèrcol dues vegades. Avui Twitter, que ja ni es diu Twitter, l’està lloant. Així de variables poden ser les opinions, les respectables i les que no ho són.