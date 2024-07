Triatló: quan l'espectacle passa per davant de la salut

París es va entestar a fer que el Sena fos la imatge dels seus Jocs Olímpics. Va passar en la inauguració i ha tornat a succeir en la prova del triatló que s’havia de fer petés -l’estómac- de qui petés a les seves aigües, malgrat els informes que ho desaconsellaven per la mala qualitat de l’aigua. Els entrenaments de diumenge i dilluns es van cancel·lar, com si fos una decisió sense importància. Dimarts, la prova masculina es va ajornar a dimecres a tres quarts d’onze, encabada la femenina perquè el nivell de bacteris a l’aigua estaven molt per sobre del recomanat. Dimecres a la matinada va tornar a ploure, però les anàlisis van dir que ja eren correctes i es van fer les dues proves.

«S'ha pensat més en l’escenari, en la imatge, que quedi bonic i en vendre el Sena, des de la inauguració, i no s’ha pensat per res en la salut dels atletes», va dir la triatleta i metge espanyola Míriam Casillas. «Som els pallassos del circ», va afegir, en una frase que va recordar la que havia pronunciat el ciclista belga Remco Evenepoel a després d’acabar la contrarellotge per equips de la Vuelta a Barcelona. Precisament, Evenepoel també va ser molt crític amb recorregut de la contrarellotge olímpica.

Un triatló no hauria de fer-se en aigües contaminades, ni s’hauria de fer córrer en bicicleta pel mig de la ciutat perquè les llambordes, els passos de vianants, els pegats d’asfalt o les tapes del clavegueram són paranys que causen caigudes.

A la contrarellotge femenina hi va haver un munt de caigudes i al segment ciclista del triatló femení, encara més. Dissabte, els nois van sortir avisats dels punts crítics, i, així i tot, més d’un va anar per terra. Els triatletes s'han trobat el terra sec i se les han estalviades. En els pròxims dies, sabrem quants mals de panxa haurà provocat l’aigua del Sena, que segur que algun glop n'hauran fet. Tant de bo que cap.

Això sí, l’espectacle ha estat fabulós. Les imatges dels triatletes nedant pel Sena, si no s’enfocava de prop l’aigua, eren extraordinàries. L’ambient amb els carrers plens d’aficionats, inoblidables. I les curses han estat magnífiques. En dones, el podi l’han ocupat Cassandre Beaugrand (França), Julie Derron (Suïssa) i Beth Porter (Gran Bretanya), amb la catalana Anna Godoy dissetena. I en homes, Alex Yee (Gran Bretanya), Hayden Wilde (Nova Zelanda) i Leo Bergere (França).