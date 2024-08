Espanya guanya el Brasil, Marta expulsada dels Jocs

Partit estrany i decebedor entre les seleccions d’Espanya i el Brasil que l’àrbitre noruec, com si s’hagués contagiat dels despropòsits que s’anaven acumulant, va allargar de manera innecessària i cruel més de 19 minuts amb les brasileres perdent i amb només nou jugadores.

I això que el partit tenia diversos al·licients. El primer, el futbolístic. Perquè encara que tant Espanya com Brasil tinguessin el pas als quarts de final garantit, ni que fos com a una de les millors terceres en el cas de les brasileres, les espanyoles havien de puntuar per acabar en primera posició si el Japó guanyava Nigèria (3-1).

I un segon era veure sobre el terreny de joc a Marta i Alèxia, l’última oportunitat d’ajuntar el referent històric del futbol femení amb, probablement, l’actual. Però, Montse Tomé va decidir remoure tot l’onze i la va deixar a la banqueta juntament amb Paredes, Paralluelo, Aitana i Mariona. I quan la va fer entrar a l’hora de joc, Marta ja no hi era perquè l’àrbitre l’havia expulsada al minut 45+4 amb targeta vermella directa. Una expulsió justa per a un final de carrera immerescut.

La sis vegades Pilota d’Or es perdrà els quarts de final i si el seu equip no accedeix a les semifinals, s’haurà acomiadat dels Jocs Olímpics. Les llàgrimes que va vessar en veure’s fora del patit quedaran com una de les imatges icòniques dels Jocs de París, encara que no li amargaran la trajectòria futbolística excepcional.

Domini espanyol

Espanya va dominar el partit des de la primera jugada. I encara que no es va avançar en el marcador fins al minut 68 amb gol d’Athenea, amb Brasil amb una jugadora menys i havent entrat Mariona, Paralluelo, Alèxia i Aitana, havia fet mèrits suficients per haver resolt l’enfrontament a la primera meitat.

Les brasileres jugaven tancades a la seva àrea, amb una línia de cinc defenses i amb les altres cinc situades només uns metres més endavant. L’única amenaça era la rapidesa de les seves davanteres, però mai van arribar a dur perill de veritat a la porteria de Cata Coll. La blaugrana va haver de ser canviada al tram final del partit per un cop de genoll a la cara.

I, per si de cas, la portera Lorena s’estirava a terra i feia entrar les assistències perquè l’atenguessin d’un cop a l’estómac rebut en una de les primeres jugades. Fins a cinc vegades ho va repetir, mentre la portera suplent feia veure que escalfava per un si no fos.

L’àrbitre ho va advertir i va allargar més de 7 minuts la primera part i més de 19, la segona. En el primer afegit hi va haver l’expulsió de Marta. En el segon, la lesió de la lateral Antonia que va provar de fer de davantera centre a peu coix uns minuts, i el gol d’Alèxia, en un altre xut extraordinari des de fora l’àrea.