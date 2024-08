Pau Echaniz guanya un bronze d'arrel urgellenca en el K1 dels Jocs

El palista basc Pau Echaniz ha obtingut aquest dijous a la tarda la quarta medalla de la delegació espanyola en els Jocs Olímpics de París. Ha guanyat el bronze en el K1 (caiac) de manera sorprenent, ja que havia entrat a la final pels pèls i amb el dotzè millor registre, però ha fet una baixada espectacular i, amb 88,87 segons, només ha estat superat per l'italià Giovanni de Genaro, or amb 88,22, i el francès Titouan Castryck, plata amb 88,42. És més, si Echaniz no hagués tocat una de les portes, hauria estat or.

La història del nou medallista té una gran relació amb la Seu d'Urgell fins al punt que la seva mare, Laura Pal Ordeig, és d'allà. De fet, és una persona coneguda de la ciutat, on té un taller de mindfulness creatiu, i d'aquí el nom català de l'esportista. El seu pare és Xabier Echaniz, que havia estat seleccionador estatal i olímpic en dos Jocs, a Barcelona'92, al canal de la Seu, i a Atlanta'96.

Pau Echaniz, mantejat pe r després d'assegurar la medalla de bronze / Ali Haider/EFE

Pau va néixer a Sant Sebastià i va anar viure a la Seu amb només un any. En aquest entorn, i amb la família que tenia, va començar a fer piragüisme amb sis anys. Va viure a Catalunya fins al 2021, tot i que pertanyia a l'Atlètic Sant Sebastià i va començar a destacar en proves internacionals amb les seleccions espanyoles sub-21 i sub-23.

Però amb 19 anys va tornar a la capital guipuscoana. El seu pare tenia ara una nova parella, i no era cap altra que Maialen Chourraut, la triple medallista olímpica, or a Rio, plata a Tòquio i bronze a Londres, que ha actuat de mestra en l'esport. De la relació del seu pare i de la campiona va néixer Ane, la germanastra de Pau, nascuda el 2013 i molt coneguda d'ençà que va aparèixer amb la seva mare quan aquesta va celebrar el seu triomf del 2016 al Brasil.

El palista basc, eufòric després del temps que va fer en la seva baixada a la final / Ali Haider/EFE

Pau Echaniz va començar estudis de moda a Sant Sebastià a l'escola AEG d'innovació professional. És molt extravertit. El seu domini d'Instagram és un joc de paraules, @pauerangerr, ja que Ranger és el seu malnom si s'entra a les seves xarxes socials es veurà com és un ferm seguidor d'aquest moviment estilístic. Té 23 anys i, per haver crescut junts, és un gran amic de Miquel Travé, de 24, cinquè classificat dilluns en la cursa de C1, urgellenc del Cadí Canoë-Kayak i gairebé medallista.

Aquest dijous, després que el líder de les semifinals, el britànic Joseph Clarke, hagi baixat i no hagi pogut superar el seu temps, Echaniz ha corregut, s'ha llançat al canal i, en sortir, s'ha abraçat amb tota l'expedició de l'equip espanyol. Com en el cas dels tres podis de Chourraut, la Seu té molt a veure amb aquest nou èxit del piragüisme.