Biles engrandeix la seva llegenda amb un segon or

«Full, full, i la clava! Mare meva, mare meva, espectacular!», s’escoltava entre els comentaristes en acabar l’últim exercici d’infart de Simone Biles. Una llarga ovació per a l’estrella estatunidenca, i... or! Simone Biles continua fent història i guanya el seu segon or olímpic en el concurs complet individual de gimnàstica artística en aquests Jocs de París 2024.

Biles acumula 39 medalles entre mundials i olímpics, de les quals 23 són d’or superant de lluny al gimnasta amb més medalles, Vitali Shcherbo, campió olímpic a Barcelona 92. L’estrella perfectament imperfecta en aquesta final d’all around, on va tornar a brillar i enlluernar fent gaudir de cada exercici a un estadi Bercy Arena de París abarrotat. Ningú es volia perdre aquest espectacle olímpic entre l’estatunidenca i la brasilera Rebeca Andrade, i ambdues han complert fins a l’últim moment.

L’equilibri de barra de Simone va ser perfecte des de l’inici fins al final, oferint una seguretat i una excel·lència a cada pas, gir i split. Encara que, en entrar a l’estadi Bercy, ningú tenia dubtes que Biles era mereixedora de l’or, la brasilera Andrade no li va posar gens fàcil i va pressionar fins al final, generant dubtes sobre qui seria la guanyadora d’aquest or olímpic. Finalment, sobre el tapís, Biles va tornar a fer història en una final que havia despertat molta expectació. És el colofó per a una tornada meteòrica de la gimnasta amb una medalla que dissipa qualsevol dubte sobre el seu retorn després de l’aturada per salut mental.

Una competició que va estar molt igualada entre Andrade i Biles, amb una mínima diferència entre ambdues. Rebeca havia de trobar aquest punt distintiu d’alguna manera, encara que per a ella era més difícil perquè la favorita era la gimansta de Texas, encara que curiosament, per a Simone ho era la brasilera. L’aplaudia cada vegada que finalitzava i sospirava. Ella era la següent i tots els ulls estaven posats sobre les seves espatlles. La pressió era doble.

Biles es va fer amb l’or, Andrade amb la plata portant al Brasil per primera vegada al podi en aquesta modalitat, i l’estatunidenca Sunisa Lee, que amb un exercici de terra brillant, es va projectar fins a la medalla de bronze. Ni ella mateixa s’ho creia, que li va costar mirar la pantalla.

Biles, símbol de resiliència

Se sap gairebé tot d’ella, des dels seus fantasmes fins a les seves glòries. Va tocar amb les seves mans l’èxit potser massa jove, i això va acabar en un KO després del seu pas pels Jocs Olímpics de Tòquio 2021. La seva ment no responia. L’estrès aconseguia paralitzar el seu cos i deixar-la «immobilitzada enfront del tapís», afirmava en el seu propi documental. Fins ara, la pregunta era si algun dia Simone tornaria a ser Biles.

Aquest dia ha arribat. Ahir, la gimnasta va oferir un espectacle que eleva el seu esport, la competició i els somnis de qualsevol jove que vulgui arribar a ser olímpic. Biles ha ampliat el seu llegat, no sols en medalles sinó amb la lliçó que deixa després d’aquests Jocs: parar per salut mental no és un viatge sense retorn. Es per a, per a tornar més olímpica que mai.