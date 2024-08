Espanya es queda sense quarts per primera vegada des de Sydney 2000

El Canadà dirigit per l'entrenador català Jordi Fernández ha enviat a casa la selecció masculina de bàsquet. Els de Sergio Scariolo s'acomiaden dels Jocs sense l'oportunitat d'haver xafat París, ja que la fase de grups s'ha disputat al Pierre Mauroy de Lilla. Era un partit crucial a l'hora de definir les opcions dels espanyols, que amb la victòria al matí de Grècia davant d'Austràlia, estaven obligats a guanyar per a seguir vius.

No va ser així, però el duel ha estat trepidant fins al darrer instant. Els canadencs han imposar el seu ritme des de les primeres possessions, però els d'Scariolo no es donaven per vençuts. El ritme i els nervis han embogit i igualat el final del matx. Jaime Pradilla acostava Espanya a 3 quan faltava menys de mig minut, però un tir lliure de Shai Gilgeous-Alexander tornava a donar als canadencs dues possessions de marge. Un triple final de Sergi Llull comprimia de nou l'electrònic, però el marcador del Pierre Mauroy reflectia tres segons que anunciaven l'eliminació.

Així doncs, l'anomenat grup de la mort es cobra la vida d'Espanya, que no queia en una primera fase d'uns Jocs des de Sydney 2000. Aleshores van irrompre al màxim nivell del bàsquet nacional masculí els "Júniors d'or", que amb Pau Gasol i Joan Carles Navarro al capdavant es van penjar múltiples metalls durant dues dècades.