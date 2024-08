El COI dona suport a les dues boxadores atacades per ser intersexuals

Només 46 segons van ser suficients per a Angela Carini, la púgil italiana, per decidir tirar la tovallola entre llàgrimes. El seu oponent, Imane Khelif, va guanyar el combat després d'un parell d'intercanvis. "No podia continuar. Em feia molt mal el nas i vaig dir: 'Para'. És millor no seguir. El meu nas va començar a sagnar des del primer cop", va declarar Carini a la premsa aquest dijous després del combat olímpic en la modalitat de menys de 66 kg. "Podia ser el combat de la meva vida però, en aquell moment, també havia de salvaguardar la meva integritat", va afegir. Khelif figura com a dona al seu passaport però les seves característiques biològiques són masculines. Aquest divendres ha participat la segona lluitadora que es troba en la mateixa situació que la magribina, la taiwanesa Lin Yu-ting, que ha derrotat la uzbekha Sitora Turdibekova.

Totes dues van ser eliminades del Mundial femení del 2023 a Nova Delhi després que es considerés que els seus nivells de testosterona eren massa alts així com es van identificar al seu ADN cromosomes XY, per la qual cosa no van superar la prova de gènere. Totes dues pateixen la síndrome de Swyer, una afecció genètica rara per la qual una persona presenta trets femenins malgrat tenir un cromosoma X i un cromosoma Y (patró del sexe masculí). Ambdues púgils són intersexuals, és a dir que formen part d'un col·lectiu les característiques sexuals del qual queden fora de les “normes” típiques.

L'algeriana va ser apartada dels Mundials just abans del combat per la medalla d'or a Nova Delhi, el març l'any passat, després de suspendre els tests de gènere que va posar en marxa l'Associació Internacional de Boxa (IBA), igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, que va perdre la seva medalla de bronze. Tot i això, i malgrat les seves característiques biològiques totes dues van ser admeses immerses en una forta controvèrsia als Jocs de París, com ja ho van ser a Tòquio fa tres anys, perquè la boxa olímpica està dirigida per un organisme diferent del dels campionats del món. I és que, més enllà del sexe que figura al seu passaport, no es pren cap altra mesura en consideració.

L'algeriana Imane Khelif va derrotar la italiana Angela Carini, que va ser la primera en queixar-se / John Locker/AP

Divergències de criteris

L'Associació Internacional de Boxa, abans coneguda com a AIBA, estava a càrrec dels Mundials femenins, però ja no està reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional per problemes de governança. Des del COI insisteixen que Khelif figura com a dona al seu passaport i compleix els requisits per lluitar en categoria femenina. "Són dones al seu esport i queda establert que es tracta de dones", va explicar Mark Adams, un portaveu del COI dimarts durant una trobada amb la premsa, sense esmentar el nom de les esportistes "perquè seria injust", va dir.

La controvèrsia ha estat tan gran que ha escalat a altres organitzacions. Esportistes com l'extennista Martina Navratilova o la nedadora Sharron Davies, juntament amb les organitzacions del Consorci Internacional de l'Esport Femení i altres associacions s'han dirigit per carta al president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, perquè no permeti que dos boxejadors combatin contra dones als Jocs Olímpics de París 2024.

"És perillós"

A la missiva, demanen al Comitè Olímpic Internacional (COI) que investigui "urgentment" l'elegibilitat dels boxejadors. "El COI ha considerat que els dos boxejadors, Khelif i Yu-ting, poden competir contra dones. Això sembla impossible de justificar, especialment si es va fer una avaluació de riscos integral", es pot llegir al comunicat. Argumenten que l'Associació Internacional de Boxa (IBA, per les sigles en anglès) "havia considerat anteriorment que aquests dos boxejadors no podien competir en esdeveniments de boxa femení". "Entenem que la IBA va excloure els dos boxejadors basant-se en els resultats de les proves de determinació del sexe, ja que van llançar que es tracta d'homes, no de dones", afirmen.

A la carta expliquen que la doctora Emma Hilton, una "respectada" biòloga del desenvolupament, ha realitzat investigacions que demostren que "el cop de puny d'un boxejador masculí és un 160% més potent que el d'una dona". "Considerem que aquesta decisió d'incloure dos homes (Khelif i Yu-ting) a la boxa femenina és extremadament preocupant, tant per a la seguretat com per al benestar de les boxejadores, contra les quals competiran aquests dos homes", alerten.

Per tot això, sol·liciten al COI que revoqui la decisió de permetre que Imane Khelif i Lin Yu-ting competeixin a les proves de boxa femenina dels Jocs Olímpics i que, al seu lloc, s'atingui als criteris d'elegibilitat de la IBA. A més, l'insten "que restableixi la prova de determinació del sexe amb hisop a la galta per a totes les atletes que participin als Jocs Olímpics de París (i en els futurs), per tal de garantir l'equitat, dignitat i integritat en les competicions olímpiques femenines".