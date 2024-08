El futbol masculí de la Catalunya central assegura una medalla als Jocs de París

El futbol masculí de les comarques centrals tindrà una medalla segura, amb la possibilitat de dues, en els Jocs Olímpics de París. Espanya, amb tres jugadors de casa nostra (el manresà Marc Pubill i el martorellenc Eric Garcia, que han jugat aquest divendres, i el porter sallentí Joan Garcia, a la banqueta) ha derrotat Japó per 0-3 i lluitarà per ser a la seva tercera final olímpica. Abans, Marroc, amb l'anoienc dels Hostalets de Pierola Ilias Akhomach, havia vençut per 4-0 els Estats Units, amb un gol del jugador del Vila-real, i serà el rival dels espanyols dilluns a les sis de la tarda a Marsella. Qui guanyi lluitarà per l'or i qui perdi, pel bronze.

Els espanyols, que jugaven a Lió, s'han basat en el gran partit del blaugrana Fermín López, autor dels dos primers gols, un a l'inici del partit i l'altre ja avançada la segona part. A més, han tingut sort del gol anul·lat al davanter japonès Hosoya just abans del descans per un fora de joc d'un peu. En el tram final, el jugador del Girona Abel Ruiz ha arrodonit el resultat.

Marc Pubill, de groc, durant el partit contra Japó, amb Eric Garcia al fons / Kiko Huesca/EFE

Espanya, de moment, ha jugat tres finals olímpiques i totes amb presència de la Catalunya central. El 1992 va guanyar l'or contra Polònia amb Pep Guardiola. El 2000, va ser plata a Sydney contra Camerun, amb Gabri i fa tres anys, va quedar segon en perdre la final contra Brasil, ja amb Eric Garcia a la defensa. També té una altra plata olímpica, la del 1920, quan es va jugar un torneig sense final establerta.

Amb anterioritat, al Parc dels Prínceps de París, Marroc ha fet una gran segona meitat i ha derrotat Estats Units per 4-0. A la mitja hora, Rahimi, de penal, ha avançat el seu equip i als 18 minuts de la represa, Ilias ha fet el segon en aprofitar una gran passada del també exblaugrana Abde. Tot seguit, el jugador del PSG Achraf Hakimi ha fet el tercer i ha reblat el resultat Maouhoub amb el quart.

Aquesta serà segura la novena medalla de la Catalunya central en uns Jocs Olímpics i podria venir acompanyada de la desena. Fins ara se sumen quatre ors i quatre plates en totes les edicions.