Una italiana es retira pels alts índexs de testosterona de la seva rival

Tan sols 46 segons va durar el combat de boxa entre la italiana Angela Carini i l’algeriana Imane Khelif després de la decisió de la primera de retirar-se de la competició. Entre llàgrimes, la napolitana va tirar la tovallola després de rebre el primer impacte de la seva contrincant.

Poc després de començar el primer round, Carini, de 25 anys, va rebre uns directes de la seva adversària fins que en un moment donat, agenollada i plorant, va decidir retirar-se. "Em va clavar dos cops i ja no podia respirar. Vaig preferir parar per la meva salut. Mai havia sentit un cop de puny tan fort", va assegurar després.

El succés torna a posar sobre la taula la participació dels esportistes intersexuals, com és el cas de l’algeriana Imane Khelif, que té cromosomes XY (els de la dona), però amb alts índexs de testosterona, com li passava a l’atleta Caster Semenya. Fa un any, la boxejadora nord-africana ja va viure una situació semblant al ser exclosa de la fase final de la Copa del Món de boxa a Nova Delhi al no superar la prova hormonal i determinar-se que el seu ADN contenia un cromosoma masculí. No obstant, en aquesta prova per als Jocs Olímpics de París, el COI va determinar que el nivell de testosterona de la púgil es trobava dins dels paràmetres d’una dona.