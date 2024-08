La boxejadora intersexual de Taiwan guanya entre crits de joia

Va tronar el Y.M.C.A dels Village People, aquell llegendari tema de finals dels 70 convertit en himne en favor de la inclusió, i el pavelló North Arena de París podia pensar que era una capritxosa casualitat. O no. Pocs minuts després va entrar en escena la boxejadora taiwanesa Lin Yu-Ting, a l’ull de l’huracà per la seva condició intersexual, aplaudida amb ímpetu, saludant el públic. Com si la guerra oberta en les últimes hores no anés amb ella.

Creixent la polèmica davant la participació de persones intersexuals en els Jocs, encara més en esports de contacte, Lin Yu-Ting va fer la seva part. Va guanyar en els punts, i per decisió unànime (5-0), a la uzbeka Sitora Turdibekova en els vuitens de final de la categoria de -57kg. Només un jutge, precisament l’única dona, l’hongaresa Hun Szucs, va donar com a perdedora Lin Yu-Ting en el primer assalt. Però no ho van fer els altres quatre jutges, tots homes.

Turdibekova li va treure el casc d’un cop a la taiwanesa, però no va anar a més. Lin Yu-Ting, de 28 anys i 1,75 d’altura, prima, àgil i de llarguíssims braços, va controlar el ring com va voler i va pegar més fort que el seu rival.

Al final, Lin Yu-Ting es va recrear amb la celebració. Va besar el guant vermell alçant el braç, va saludar amb calma a la seva rival, derrotada, i després va agrair al públic present els ànims.

Acceptades pel COI

En el Mundial de 2023 a Nova Delhi, Lin Yu-Ting va ser expulsada amb l’algeriana Imane Khelif al no superar un examen de gènere pels seus patrons genètics i alts nivells de testosterona. Totes dues, no obstant, van ser acceptades pel COI. Khelif es va estrenar a París dijous, veient com la seva rival, la italiana Angela Carini, frustrada i adolorida, es retirava als 46 segons. Yu-Ting no va viure ahir una escena similar.