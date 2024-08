Dòria i Travé mostren potència en l'estrena de la lluita directa del caiac cros

Mònica Dòria i Miquel Travé tenen una última opció per pujar al podi als Jocs de París i la volen esprémer al màxim. Ho han demostrat aquest dissabte en l'estrena del caiac cros, una lluita directa entre quatre palistes que han de fer anar les pales com en la prova individual, però amb un reglament que presenta substancials diferències. El cos a cos és essencial en aquestes curses eliminatòries i ahir, els dos membres del Cadí Canoë-Kayak van demostrar que estan preparats.

El caiac cros consisteix en una baixada pel mateix canal que en les proves individuals, però competint de quatre en quatre. Les portes són diferents, s'han d'envoltar o remuntar, però es poden tocar i, a més, en una cal fer una bolcada total a l'embarcació. La sortida ja és particular, saltant tots els competidors d'una plataforma elevada, i el fet que l'espai sigui limitat provoca importants impactes per agafar la posició. En les sèrie inicials, els nostres competidors han demostrat perícia.

Sense gaires problemes

Així, la representant andorrana Mònica Dòria, sisena en el C1, ha guanyat la seva eliminatòria dominant des de gairebé el principi. Ha tingut alguns problemes en les primeres portes amb la japonesa Haruka Okazaki, amb qui s'ha intercanviat algun cop, però se n'ha desempallegat i se n'ha anat directa al triomf seguida de l'eslovaca Eliska Mintalova. La nipona i la xinesa Li Shiting han hagut de disputar la repesca.

Dòria disputarà diumenge la segona sèrie, els vuitens de final, contra la britànica Kimberley Woods, la mexicana Sofia Reinoso i la txeca Tereza Fiserova. Ha de tornar a quedar de les dues primeres per accedir als quarts de final de dilluns, dia en què també es disputen les semifinals i la final.

El quadre que li ha quedat a Dòria sembla propici, sobretot perquè no es trobaria amb l'australiana Jessica Fox, la gran estrella mundial, fins a una hipotètica final. En semifinals podria haver de competir contra la basca Miren Lazkano, que també ha guanyat la seva cursa. Per l'altra banda va Maialen Chourraut, que ha patit molt per avançar ronda i ho ha fet en la repesca.

Miquel Travé (en primer terme) s'ha situat bé des de l'inici i ha vençut amb comoditat / Kirsty Wigglesworth/AP

Pel que fa a Miquel Travé, un palista amb un físic important, l'ha utilitzat per avançar a vuitens gairebé sense despentinar-se. En la sortida ha hagut de fer anar colzes per prendre la posició a l'australià Tristan Carter, però després se n'ha anat directe a la meta. El japonès Yuuki Tanaka també s'ha classificat i Carter i l'eslovac Matej Benus, bronze en el C1, han fet repesca.

A Travé, cinquè en la canoa individual, li queda per a diumenge una ronda amb el seu company de selecció Manuel Ochoa, l'irlandès Liam Jegou i el txec Jiri Prskavec. Per la seva banda del quadre van el campió en K1, Giovanni di Gennaro, i el màxim favorit, el britànic Joseph Clarke.