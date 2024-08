El futbol femení lluitarà per medalles després de salvar-se de miracle (2-2, 4-2)

La selecció espanyola femenina de futbol jugarà dimarts una de les semifinals dels Jocs Olímpics després de salvar-se d'un escac i mat contra Colòmbia. Les sud-americanes, amb un gran entramat defensiu i sortint a les contres, s'han avançat per 0-2 contra un conjunt de Montse Tomé massa lent, però entre la baixa de Caicedo per lesió i els canvis del seu tècnic per tancar el partit s'ha tirat massa enrere i ha permès Espanya empatar i forçar una pròrroga i uns penals que li han donat la classificació.

Ha estat aviat quan la davantera del Chelsea Mayra Ramírez ha aprofitat una pèrdua d'Alexia i una desatenció d'Aleixandri per afusellar Cata Coll. Les coses encara s'han posat pitjor a l'inici de la represa quan Leicy Santos ha aprofitat un rebuig de la portera del Barça per fer el segon.

Però Espanya, que ha començat a fer canvis, ha trobat un gol de Jennifer Hermoso en una pilota solta quan encara faltava temps. A més, l'entrenador colombià, que havia perdut Caicedo, ha retirat del camp les dues golejadores i ha signat la seva sentència. Perquè Irene Paredes, com a ariet, ha portat el duel a la pròrroga quan ningú no hi creia i, tot i que Colòmbia ha resistit mitja hora, ha fallat dos penals a la tanda que l'han condemnada.