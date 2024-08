Noah Lyles recupera el tron de la velocitat per als Estats Units

Posar el pit per davant ha donat el títol olímpic dels 100 metres als Estats Units després de vint anys de sequera. Noah Lyles, segurament l’atleta més mediàtic de l’actualitat, semblava el màxim favorit fa uns mesos i no tant veient les seves evolucions en les sèries i en les semifinals, però ha sabut competir com ningú per prendre a Jamaica l’or més preuat.

El temps de 9.79, la seva millor marca personal, és el mateix que va fer el dopat Ben Johnson a Seül fa 36 anys, amb la qual cosa té gust olímpic. Aquest diumenge l'han fet el guanyador i també el jamaicà Kishane Thompson, qui semblava el principal candidat a succeir Usain Bolt. Però no ha ficat el pit, només el cap, i el que compta, en la photo finish, és el tronc.

Curiosament, l’últim estatunidenc de ser campió olímpic, el 2004 a Atenes, va ser un altre amb problemes recurrents de substàncies, Justin Gatlin. Aquest cop el país de les barres i les estrelles ha fet doblet, ja que Fred Kerley (9.81) s'ha endut el bronze per una centèsima sobre l’habitual perdedor d’aquestes cites, el sud-africà Akani Simbine. Per la seva banda, el rei de Tòquio, l’italià Lamont Marcell Jacobs, ha abdicat sent cinquè i acabant lesionat (9.85).

Ors per a Ucraïna i Canadà

En les altres finals, ha defraudat l’alçada femenina, sobretot tenint en compte que Iaroslava Mahutxikh venia de batre el rècord del món mític de Stefka Kostadínova a poc quilòmetres de l’Stade de France fa unes setmanes. La ucraïnesa ha guanyat, però amb un salt màxim de dos metres pelats, la mateixa alçada, però amb menys nuls, que l’australiana Nicola Olyslagers, que ha estat plata. El bronze l'han compartit, amb 1,95 metres, la segona ucraïnesa, Irina Geraixtxenko, i la segona australiana, Eleanor Patterson.

En el martell, canvi de guàrdia amb la victòria del talentós canadenc de 22 anys Ethan Katzberg, que n'ha tingut amb el primer intent per enviar l’artefacte a 84 metres i 12 centímetres. En la lluita pel podi, l’hongarès Bence Halasz ha estat plata (79.97) i un altre ucraïnès, Mikhailo Kokhan, s'ha endut el bronze (79.39).

Pel que fa a l’equip espanyol, una sola catalana, Jael Bestué, que ha fet 23.17 en la seva sèrie dels 200 metres i haurà d’anar a la repesca. També ho haurà de fer el navarrès Asier Martínez en els 110 tanques, en què el valencià Quique Llopis, amb 13,28, sí que ha passat ronda.

Finalment, en els 3.000 obstacles femenins, Irene Sánchez-Escribano, que va entrar els jocs a última hora, disputarà la final però no ho farà Carolina Robles.