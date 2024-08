Djokovic culmina l’obra de la seva vida amb l’or olímpic

Carlos Alcaraz ho desitjava, però Novak Djokovic ho necessitava. L’espanyol ho desitjava perquè ho vol tot i es creu capaç de tot, perquè el seu aliatge de vigor juvenil i talent generacional no permet una altra opció. El seu plor final expressava aquest desig. Però el serbi sobrepassava el nivell del desig, ell el necessitava. Ho necessitava com mai havia necessitat tant alguna cosa en tota la seva carrera, que és la del millor tennista de la història. I la vida, a vegades amb crueltat, ens ensenya que entre el desig i la necessitat sempre s’imposa la necessitat, com també ho va fer aquest diumenge en la final olímpica de tennis que va banyar d’imperial or Djokovic i de melancòlica plata Alcaraz.

Les emocionades llàgrimes de ‘Nole’, les seves mans tremoloses sobre l’argila en acaba, van realçar el significat que tenia aquest or olímpic. Res a veure amb Alcaraz o amb París, ni tan sols amb els Jocs Olímpics. Només amb el seu llegat. Ja el té complet. En la incomparable vitrina de Djokovic només faltava un títol olímpic, i ja hi és.

Ja mai ningú podrà posar el més mínim asterisc a la seva immaculada trajectòria, ja no hi ha plaça de primera sobre la faç de la Terra en la qual no hagi torejat, de la qual no n’hagi sortit a coll. Ara sí, en l’última oportunitat que, ja amb 37 anys, anava a tenir en la seva vida, la qual cosa semblava impossible ja ha ocorregut: ja ho ha guanyat tot. Alcaraz va ser una mera víctima de la Història.

I aquest pes de la història que el serbi va voler posar-se sobre les espatlles, lluny de ser una càrrega, va ser la gasolina que necessitava per derrotar a un tennista al qual cedirà en breu la seva corona, si no ho ha fet ja. Alcaraz també volia l’or olímpic, sí, però al cap i a la fi té 21 anys i, si la seva carrera transcorre per on s’intueix, almenys tindrà tres oportunitats més d’alçar aquesta medalla. La seva plata que, com totes, agafarà més valor amb el pas del temps, en fred, és el premi a ser millor que tots tret del millor de la història, l’home que necessitava aquest or més que res en aquesta vida.

Sense vacil·lacions ni preliminars, com demandaven la solemnitat de l’escenari i la magnitud del premi a aconseguir, els dos tòtems del tennis mundial van desplegar un intercanvi de cops portentós des del primer punt del partit. Aquest Alcaraz a vegades despistat i erràtic al començament dels partits no va fer ni amenaça d’aparèixer davant una Philippe Chatrier que es decantava lleugerament per Djokovic i la seva història per completar.

El primer set va ser una oda al tennis. L’únic error d’Alcaraz va ser no rematar Djokovic en les vuit ocasions per trencar-li el servei. Ho va pagar en el tie-break (7-3). En el segon set, el serbi no va concedir ni una ocasió de trencament i va sentenciar en un altre tie-break impecable.

L’ahir va guanyar al demà el dia d’avui. Alcaraz havia arribat a aquests Jocs amb una ambició. Djokovic ho havia fet amb una història que necessitava completar. I aquest diumenge, el serbi va escampar tota la seva determinació sobre la Philippe Chatrier per a escriure l’últim episodi que li faltava en la seva bíblia. Amén.