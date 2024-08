Espanya guanya Croàcia, evita Dinamarca i es trobarà amb Egipte

Un gol d’Aleix Gómez a l’últim segon del partit va donar la victòria a la selecció espanyola contra Croàcia, després de malbaratar un avantatge de dos gols en l’últim minut i que els croats empatessin el partit a manca de set segons.

A Espanya li valia l’empat per passar als quarts de final. Però, com a quarta classificada del Grup A s’hauria d’enfrontar a Dinamarca, primera del Grup B. Era millor la victòria per trobar-se amb Egipte; almenys, en la teoria. D’aquí la rapidesa amb què Gonzalo va treure la pilota del fons de la xarxa després de rebre l’empat a 31 des dels 7 metres i la decisió amb què Aleix Gómez va encarar la porteria de Kuzmanovic.

Els espanyols havien dominat tot el partit, amb marges d’entre 2 i 5 gols. Fins al tram final, en què la desesperació croata i l’angoixa espanyola van ajustar el marcador d’un partit en què van brillar Gonzalo (32%) i Aleix Gómez, infal·lible des dels 7 metres.