Fermín porta Espanya a la final olímpica de futbol

Un gol al minut 61 i una assistència al 85 del jugador del FC Barcelona Fermín van culminar la remuntada de la selecció espanyola contra la del Marroc i van classificar Espanya per a la final de divendres a París a partir de les 18.00h.

El partit havia començat accidentat. Una empenta d’Abde a Marc Pubill va fer que el manresà atropellés l’àrbitre Ilgiz Tantashev. Es va fer mal al turmell i va ser substituït pel suec Glenn Nyberg, amb força més experiència, fet que els jugadors devien agrair perquè l’arbitratge de l’uzbek era un despropòsit.

Curiós també l’estol de coloms que es va estar tot el partit anant d’un espai lliure a un altre, fugint de la pilota i els jugadors.

El Marroc es va avançar ben aviat, al minut 12, gràcies a un penal comès per Barrios que no va veure com Richardson li tocava la pilota i li va etzibar la puntada al tou de la cama. El penal era clar, però Nyberg va haver d’anar a veure’l al monitor. Rahimi, el màxim golejador del torneig, va enganyar Tenas.

I el que s’havia intuït a l’inici va quedar confirmat. Tot i tenir un atac potent, amb Abde, Rahimi i Ben Seghir, i comptar amb el talent del martorellenc Ilias Akhomach i de Hakimi, el seleccionador marroquí va preferir que els seus futbolistes es tanquessin al seu camp i optessin per sortir al contracop. D’habilitat i rapidesa no els en falten i, a estones, aconseguien que el joc anés d’un camp a l’altre i que semblés que serien capaços de fer el segon, empesos pels més de 50.000 aficionats que hi havia al Velodrome de Marsella.

Espanya tenia el control del joc, amb Fermín assumint-ne el lideratge. Però, sense aconseguir de trobar espais rere de la línia defensiva marroquina. Llavors, l’argument eren els xuts de lluny. Ho van provar Fermín dues vegades, Aimar i Baena, que es va topar amb el pal, per comprovar que el porter Munir tenia dificultats per blocar la pilota i que pagava la pena posar-lo a prova.

La fe de Fermín

El guió de la segona part era el mateix. Però, amb un Marroc més convençut de tenir-ne el control. Ilias Akhomach va rematar dues vegades amb perill. El partit anava de mal borràs i Santi Denia va decidir fer tres canvis de cop, però per no tocar massa res.

Va haver de ser Fermín, el més espavilat i el més decidit, qui iniciés el camí de la remuntada. Va veure que la pilota quedava solta a l’àrea, la va agafar i la va xutar amb l’esquerra al pal curt del porter. I també qui la culminés amb una assistència a Juanlu en aprofitar de la passivitat de la defensa marroquina. El lateral espanyol va entrar pel lateral de l’àrea i xutar creuat al pal llarg de Munir.

Era el minut 85. Els papers es van intercanviar, llavors. Espanya se’n va anar perillosament enrere i el Marroc ho va provar a l'heroica, però havia fet massa tard. Només va estar prop de forçar la pròrroga amb un cop de cap de Richardson que va sortir alt. Perquè el que va marcar un aficionat marroquí que va saltar al camp sense que el poguessin aturar, no va valdre, esclar.