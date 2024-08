Meritxell Ferré debuta a París amb una meritòria segona posició

Gran debut de la nadadora manresana Meritxell Ferré als Jocs Olímpics de París. L'equip espanyol de natació artística entrenat per la japonesa Mayuko Fujiki ha demostrat que la rutina tècnica és el seu millor exercici, i s'ha atrevit a presentar la coreografia amb major grau de dificultat d'entre els vuit combinats participants. La selecció xinesa ha brillat per sobre de la resta, demostrant que són a París per aconseguir un or que fa gairebé trenta anys que se'ls resisteix.

El combinat estatal s'ha erigit en la principal alternativa, arriscant en la seva proposta i excel·lint en una altra de les seves fortaleses històriques, la impressió artística. Tot acompanyat d'un somriure d'orella a orella que encomanava a tot el públic que omplia les grades del Centre Aquàtic de la capital francesa. Ferré s'ha presentat a l'escena olímpica com a protagonista del primer, i únic, element acrobàtic de les espanyoles, que han assolit una puntuació final de 287,14. Les primeres entre les mortals, amb gairebé 10 punts de marge sobre Itàlia, que ha acabat la primera jornada de competició en tercera posició, però a anys llum de l'equip xinès, que ha acabat amb 313,55 punts.

El d'avui ha estat la primera de les tres finals per a definir les medalles, però el que ha quedat clar és que la Xina d'Anna Tarrés és la principal favorita. Amb l'absència de Rússia, l'equip asiàtic veu com desapareix la seva nèmesi, i ha deixat clar d'entrada que han anat a París per a assolir un or que des de fa quatre edicions se'ls resisteix. Demà, segona oportunitat per a Ferré i la resta de seleccions per a mirar de posar les coses difícils a les de Tarrés, en el retorn de la rutina lliure als Jocs.