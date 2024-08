Mònica Dòria es queda a les portes de les semifinals de caiac cros

Després de dues grans mànegues classificatòries prèvies, la palista d'Arfa Mònica Dòria, representant Andorra, s'ha quedat fora de les semifinals del caiac cros, la darrera prova on participava. De manera similar al que li havia passat a l'urgellenc Miquel Travé en la ronda d'ahir, la palista ha tingut un problema en la primera de les portes on havia de remuntar, i s'ha quedat sense opcions d'assegurar-se un segon diploma olímpic.

Dòria disputava una semifinal amb molt de nivell. Al seu costat partien tres de les referències de la modalitat, i des de l'inici va patir per a igualar la velocitat de les seves contrincants. Abans d'encarar la primera porta de remuntada, la palista d'Arfa era quarta, i gràcies a això ha pogut escollir la mateixa porta que la primera classificada, Kimberly Woods. Una jugada que no li ha acabat de resultar, ja que la britànica ha donat un important cop a la porta quan la superava, i l'ha deixada pendulant just quan l'havia de superar Dòria.

Una acció que l'ha obligat a esperar que la porta estigués aturada per a superar-la. El temps perdut ja era irrecuperable, i Dòria s'ha conformat amb una quarta posició un pèl amarga, però que no eclipsa en cap cas la seva gran actuació en aquests Jocs d'on torna amb un diploma aconseguit en la categoria de canoa individual.

Un problema similar li ha succeït a la palista de Sant Sebastià Maialen Chorraut, que en la ronda anterior a la de Dòria ha travessat la línia d'arribada en tercera posició. L'altre representant de la delegació espanyola ha estat el gallec Manu Ochoa, que en el seu cas havia arribat el primer de la seva mànega de quarts, però que en la segona porta per remuntar s'ha precipitat i en coptes de rodejar-la, l'ha passat per sota. Una falta que li ha implicat la desqualificació, malgrat arribar amb molta diferència a la línia d'arribada.