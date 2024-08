Triomf per tancar una primera fase perfecta i ara espera Canadà

La selecció espanyola femenina de waterpolo, entrenada per Miki Oca i amb els manresans Albert i Marc Estiarte i Núria Falla en el quadre mèdic, va tancar ahir una primera fase perfecta i va derrotar la selecció italiana per acabar primera de grup. El seu rival en els quarts de final serà Canadà, demà en un horari encara per determinar.

Davant d’Itàlia, semblava que les coses serien fàcils quan el resultat era d’1-4 a l’inici del segon quart. Però entre Picozzi i Galardi van establir un 4-5 que demostrava que les espanyoles haurien de prémer l’accelerador per vèncer.

Les transalpines van aguantar el pols fins que van sortir els braços de Judit Forca i Elena Ruiz per ampliar la distància i la feina a la boia de Paula Leitón per aturar els intents de reacció del conjunt adversari.