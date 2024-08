La rutina lliure manté Meritxell Ferré en posicions de podi

El retorn de la rutina lliure era una de les principals novetats en la natació artística olímpica a París, i no ha defraudat. L'altre, sens dubte, era la nova reglamentació associada a la puntuació de les coreografies, que en principi havia de propiciar que la diferència entre tots els combinats s'escurcés. Avui, Meritxell Ferré i les seves companyes de selecció somiaran amb aquesta darrera, ja que una penalització, base mark, les ha relegat a una tercera posició provisional. Una plaça que donaria dret a medalla a la nedadora manresana, però que demà haurà de defensar davant del Japó, que els trepitja els talons.

La selecció estatal tornava a apostar clarament per a la dificultat. Ahir s'exhibien amb la més elevada d'entre els deu equips participants, mentre que avui tornaven a arriscar, i presentaven el segon exercici amb més complexitat. Tot semblava rodat, els elements que conformaven la coreografia s'emmotllaven a la perfecció amb una versió musical de la banda sonora d'Aladdin. Ferré tornava a ser una de les protagonistes, elevant-se en diverses ocasions per a realitzar les acrobàcies que exigien els jutges. Però en la fase final de la rutina, quan la fatiga ja passa factura a tots els combinats menys al xinès, la selecció espanyola ha comès una petita errada en l'execució del darrer element acrobàtic.

Una penalització que les ha permès obtenir la quarta millor nota en l'exercici d'avui, amb 346,46 punts. Un resultat que, sumat als 287,14 de la rutina tècnica d'ahir, les deixen en tercera posició, amb un total de 633,61. El pitjor per als interessos de l'equip de la manresana en la jornada d'avui ha estat la magnífica actuació del combinat estatunidenc, que entrena la catalana Andrea Fuentes. Les seves nadadores han excel·lit en el retorn d'aquesta rutina, i amb una coreografia espectacular que acompanyava una melodia musical amb la inclusió de més de 3.000 sons de l'aigua enregistrats per ella mateixa, assolien la segona millor nota de la jornada, 360,26 punts, i prenien el segon lloc de la classificació provisional a Espanya.

Ara, la distància entre combinats és de 9,4 punts, però les espanyoles tampoc es poden confiar, ja que el Japó continua en plena pugna pels metalls. Les nipones no han pogut aprofitar l'entrebanc de l'equip de Ferré perquè elles també han estat penalitzades amb una base mark. Qui s'ha confirmat com a inabastable és la Xina. El conjunt de nedadores que dirigeix Anna Tarrés ha tornat a brillar dins l'aigua ballant uns arranjaments musicals amb segell català, compostos per Arnau Vilà i interpretats per la violoncel·lista Mariona Casanovas.