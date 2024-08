Thomas Ceccon, el campió de natació italià que prefereix dormir en un parc a l'aire lliure que en la Vila Olímpica

Una imatge del nedador Thomas Ceccon dormint en un parc de la Vila Olímpica ha donat la volta al món. El campió italià de 100 metres esquena s'havia queixat de les condicions de la residència dels atletes a París. En concret, havia lamentat la falta d'aire condicionat a les habitacions i de la incomoditat dels llits.

Se suposa que no podia dormir a la seva habitació, de manera que Ceccon va optar per tombar-se sobre la gespa d'un parc de la Vila.

Un altre atleta, el palista d'Aràbia Husein Alireza, va publicar a Instagram un vídeo en el qual es podia apreciar a l'actual campió olímpic dormint al parc. En la imatge es pot veure a l'italià completament adormit de costat sobre una tovallola, col·locada sobre la gespa. Es desconeix si Ceccon estava descansant una estona a la tarda o va dormir allà tota la nit.

De fet, Ceccon no és l'únic que ha verbalitzat la incomidad dels llits, però cap altre que se sàpiga ha pres una decisió tan dràstica com la seva.

"El menjar és dolentíssim..."

"En la vila olímpica no hi ha aire condicionat i fa molta calor. El menjar és dolentíssim, i per això molts atletes es muden", havia dit. I va prosseguir: "No és una excusa, és el que vivim tots els dies i no tots ho saben. Tots vivim amb aquestes mateixes condicions".

"Estic cansadíssim. És complicat dormir a la nit i a la tarda", va sentenciar en el seu moment l'italià.