Vídeo | Rècord mundial de salt amb perxa a París 2024

Tenia el seu segon or olímpic en salt amb perxa masculí a tocar, però Armand Duplantis no s'anava a conformar, volia més. El suec havia arribat a París per a revalidar la seva medalla de Tòquio 2020, però sobretot, per a batre la millor marca registrada fins a la data.

Les 80.000 mirades del Stade de France van anar a parar al saltador suec, disposat a tancar una nit que es presumia històrica. I així va ser. Després d'elevar l'altura a uns 6,25 metres que fins no fa tant semblaven inassolibles, el suec de 24 anys es va prendre el seu temps per a posar el fermall final a la jornada. Va arrencar la seva carrera, va clavar la perxa a terra i va volar tan alt com ningú havia aconseguit fer-ho abans. El resultat? Un nou rècord mundial, el novè de la seva carrera.

Amb aquesta fita, l'atleta nascut en la localitat estatunidenca de Lafayette i criat en el si d'una família d'esportistes –el seu pare era saltador i la seva mare, jugadora de voleibol– va segellar el seu segon or, que s'agregarà a una vitrina en la qual ja figuraven tres títols mundials i quatre europeus.