El Brasil esclafa una Espanya que haurà de jugar pel bronze

Espanya no podrà afegir la medalla d’or dels Jocs Olímpics als títols de Campiona del Món i de la Nations League. En va perdre l’oportunitat amb una derrota molt dura contra el Brasil i haurà de buscar el consol, si és possible, en el partit per la medalla de bronze contra Alemanya, divendres a partir de les 15.00 h a Lió.

La final la disputaran dissabte el Brasil i els Estats Units. Per a Marta, la llegenda brasilera del futbol mundial, que ahir va complir el segon partit de sanció, serà l’oportunitat d’acomiadar-se jugant i, qui sap, si donant a la seva selecció el títol olímpic.

La seleccionadora Montse Tomé va tornar a remoure l’alineació, com si no acabés de trobar un onze tipus, perquè en una semifinal d’uns Jocs Olímpics no sembla el moment més adequat per donar descansos. Va tornar a deixar a la banqueta Alèxia Putellas, com ja havia contra el Brasil, en l’anterior partit, i a Patri, també.

I quan va fer els canvis, amb un 2 a 0 al marcador, van ser jugadora per jugadora i, encara, dos en defensa, com si els problemes no fossin ofensius i de creativitat per trobar espais i generar perill. Va canviar, sense canviar res. Només amb el 3 a 0 es va atrevir a fer entrar Alèxia per la central Laia Codina. Va servir per agitar el partit i esbojarrar el joc. Va arribar el gol Salma Paralluelo i dues ocasions immediates i consecutives d’Alèxia, una al pal i l’altra Lorena la va desviar a córner. L’entrada de la jugadora blaugrana havia tingut l’efecte que Tomé buscava, però havia fet molt tard. El 4 a 1 de Kerolin, amb un altre error en la sortida en defensa, un resum del que havia estat el partit, va estroncar qualsevol possibilitat d’una remuntada que sempre havia aparegut impossible. El 4 a 2 al 90+12 no va ser més que una anècdota per alleugerir una derrota inclement.

Amb tot, el problema principal que havien tingut les jugadores espanyoles havia estat no saber escapar de la pressió alta que els va plantejar Arthur Elias des del minut inicial. Perquè a diferència del primer enfrontament, el Brasil va sortir amb les línies molt avançades i Espanya es va sentir ofegada, sense saber com treure la pilota. Les pèrdues van ser constants. Més que jugar la pilota, les defenses espanyoles se la treien de sobre, com si no sabessin què fer-ne, o com si ningú els hagués previngut amb quin plantejament es podrien trobar.

A més, de seguida es van veure amb un gol en contra. Va ser una jugada de mala sort, certament, però que es va intuir provocada pels nervis que la pressió brasilera causava en les defenses espanyoles. Cata Coll va voler treure’s la pilota del damunt, sense cap mena d’intenció, fet prou insòlit en ella, i el seu xut va rebotar en el cos de Paredes i va entrar a la porteria.

Amb l’1 a 0, les brasileres es van envalentir. El plantejament els sortia tal com l’havien previst. I més amb el 2 a 0 a l’últim minut del temps afegit de la primera part, en una jugada mal defensada un altre cop, una centrada lateral llunyana que cap central va saber anticipar.

També és veritat que Espanya, amb jugadores amb un nombre excessiu de partits a les cames, no ha fet un bon torneig. Les remuntades contra el Japó i, sobretot, contra Colòmbia als quarts de final, ja havien estat un advertiment prou sonor.