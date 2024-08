Dolor insuportable per a l'equip masculí de waterpolo (10-8)

Espanya ha lluitat per no precipitar-se al buit fins que ja no li han quedat forces. Edu Lorrio allargava tot el que podia els braços per mantenir el seu equip agafat a la cornisa. Álvaro Granados, Alberto Munarriz, Bernat Sanahuja i Miguel de Toro estrenyien les dents i buscaven treure forces on ja no n'hi havia. Felipe Perrone, el capità que s'acomiadava en aquests Jocs, insistia a no deixar caure ningú. I David Martín, el seleccionador espanyol, es recargolava a la vora de la piscina, intentant trobar un simple forat al laberint sense sortida tramat per Croàcia (10-8). Mai no s'ha rendit Espanya. Però l'esport no va de justícies poètiques, sinó d'aprofitar el moment.

No hi va haver consol possible per al dolor. Després d'anys esperant que brotés una generació que fos capaç de donar continuïtat a aquella que va ser plata a Barcelona 92 i or a Atlanta 96, l'equip de David Martín ho tenia tot per fer el gran salt als Jocs de París: un grup unit, sacrificat, amb moltíssima qualitat, i amb capacitat per suportar la pressió i donar la talla als grans escenaris. Per alguna cosa va ser campiona del món el 2022, i també per primera vegada d'Europa el gener passat, precisament davant de Croàcia, el botxí a París. Però a la piscina de La Défense, i davant d'aquest equip croat del gegantí porter Marko Bijac, la selecció espanyola ha capitulat de la manera més cruel. Ho ha fet a quarts, en el primer partit que perdia a la competició, i quedant-se així sense medalla, amb representació manresana inclosa, la de l'equip mèdic format per Marc Estiarte, Núria Falla i el fisioterapeuta santvicentí Marcel·lí Massafret.

Croàcia, vigent campiona del món, es prenia així ja no només la venjança per la final de l'últim Europeu disputat a Split, sinó també per la final dels Jocs d'Atlanta, allà on Espanya es va penjar el metall per última vegada en uns Jocs. Ja han passat 28 anys.

Turment

El primer parcial ha estat un turment, metàfora d'una de les tardes més fosques del waterpolo espanyol. El primer llançament errat per Felipe Perrone a l'atac inaugurat ha obert el camí a un gran dol. Granados, el gran braç executor, també veia com la pilota li feia una ganyota lletja. I davant la falta de fluïdesa, Miguel de Toro, des de la boia, tampoc no veia la manera de superar Bijak, que va posar el cadenat des del mateix inici del partit.

David Martín començava a desesperar-se davant de la impossibilitat de trobar claredat en atac. En defensa, Espanya mantenia el tipus, per més que dos gols de Maro Jokovic permetessin als croats avançar-se 2-0 al marcador. Unai Aguirre també complia amb la seva escomesa, entre crit i crit. Però el problema arribava cada cop que els espanyols s'acostaven a Bijak, insuperable fins i tot en les situacions de desavantatge.

No ha marcat cap gol Espanya fins que han passat dos minuts i mig del segon parcial. Un món. Ha estat Álvaro Granados, sempre disposat a donar la cara, qui ha aconseguit batre per primera vegada Bijac. Però Croàcia no s'ha immutat. Unai Aguirre ha començat a trontollar sota pals, i ni tan sols una espurna de Bernat Sanahuja, el torneig del qual estava sent impecable, ha fet mutarel partit. Entre Zuvela, Fatovic, el gran golejador croat, i Vukicevic han portat l'avantatge fins a un 6-2 que deixava els espanyols a la vora del cadafal. Tot i així, Perrone es regirava just abans del descans.

L'ingrés d'Edu Lorrio

David Martín ha intentat canviar el guió, començant amb el canvi de porters i l'ingrés d'Edu Lorrio. Alguna cosa ha millorat gràcies al fet que Granados i Munárriz han comprimit el marcador (7-5) malgrat les dificultats ofensives i el creixent desgast de Croàcia, molt intensa, però també dura en defensa.

Espanya ha intentat aixecar-se de la tomba tants cops com ha estat necessari a l'últim parcial. Però, ni després del 8-7 de Sanahuja, ni després del 9-8 de De Toro, han aconseguit igualar un partit que Croàcia ha dominat des del començament.