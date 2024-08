Esther Guerrero entra a semifinals dels 1.500 i or espanyol a la marxa

La banyolina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, ha aprofitat la segona oportunitat que li han donat els Jocs Olímpics de París i s'ha classificat aquest dimecres al migdia per a les semifinals dels 1.500 metres a través de la repesca. Guerrero ha estat tercera de la seva sèrie, tal com havia de ser per entrar, amb un temps de 4.03.15 i es jugarà un accés a la final que seria tot un èxit aquest dijous a les 19.35 hores.

La seva cursa ha estat marcada per l'escapada de l'atleta amb millor marca, l'etíop Birke Haylom, que no es va classificar dimarts de manera sorprenent. Amb l'africana en una altra lliga, la resta s'ha jugat la segona i la tercera posicions que han estat per a l'italiana Ludovica Cavalli i per a Guerrero, que ha vençut en l'esprint final la irlandesa Sophie O'Sullivan.

Ha estat en un matí molt bo per a la delegació espanyola, ja que la dupla de marxadors formada per María Pérez i Álvaro Martín han guanyat la medalla d'or en la nova prova de marató de relleus mixtos. Pérez ja havia estat plata i Martín, bronze en les proves individuals de 20 quilòmetres.

Álvaro Martín i Maria Pérez s'enfilen al podi davant de la torre Eiffel / Tolga Akmen/EFE

En aquesta ocasió, tots dos s'han mantingut en els posicions davanteres fins que l'extremeny ha anat agafant metres en la seva darrera posta (dels quilòmetres vint al trenta) i ha deixat la granadina a davant. Aquesta ha sabut gestionar el tram final i ha entrat primera amb un temps de 2.50.31. Segons han estat els equatorians Brian Pintado i Glenda Morejón, a 51 segons, i tercers els australians Rhydian Cowley i Jemima Montag, a 1.07. La segona parella espanyola, amb el murcià Miguel Ángel López i l'egarenca Cristina Montesinos, han estat novens.