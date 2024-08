La selecció femenina de waterpolo es classifica per a la seva tercera final olímpica (14-14, 4-5)

La selecció espanyola de waterpolo jugarà dissabte, a les 15.35 hores, la seva tercera final olímpica després de les Londres 2012 i Tòquio 2020, totes dues perdudes contra els Estats Units. L'equip de Miki Oca, amb equip mèdic format pels manresans Albert i Marc Estiarte i Núria Falla, ha necessitat d'una emocionant tanda de penals per desfer-se de Països Baixos. Les neerlandeses les han portat al límit després d'arrencar el partit perdent per 1-6 i empatant-lo a set segons per al final a 14. L'aturada de Martina Terré en el cinquè penal taronja, llançat per Brigitte Sleeking, ha estat determinant.

En el partit, Espanya ha arrencat molt bé i vencia per cinc gols de marge al primer període,amb dos gols de Judit Forca i els altres d'Ani Espar, Elena Ruiz, Paula Leitón i Bea Ortiz. Fins i tot l'avantatge s'ha mantingut en el segon, després del qual les espanyoles guanyaven per 5-10 després d'una altra anotació de Leitón a l'últim segon.

Ha estat en el tercer període quan Espanya ha col·lapsat i els Països Baixos li han tornat el parcial de 6-1, amb mala defensa i un únic gol de Judit Forca. En el darrer període, les neerlandeses han dut la iniciativa, però el conjunt espanyol no s'ha enfonsat i semblava que un gol de Maica Garcia a 30 segons seria decisiu. Però Sleeking ha empatat a set segons i ha dut el partit als penals.

Curiosament, les dues anotadores han estat protagonistes en la tanda. Després del 4-4, amb gols hispans de Bea Ortiz, Elena Ruiz, Judit Forca i Paula Crespí, i successius canvis de portera, Martina Terré ha aturat la rematada de Sleeking i Maica Garcia ha enviat Espanya a la final.