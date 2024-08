La delegació espanyola veu com s'escapen quatre possibilitats de podi als Jocs

El piragüisme, l'escalada i la gimnàstica rítimica eren tres especialitats que podien aportar medalles a la delegació espanyola, que encara aspira a arribar a les 22 de Barcelona'92, que es manté com a rècord absolut. Però en tots aquests casos i en d'altres els seus representants s'han hagut de conformar amb posicions properes al podi en un matí de divendres fosc per a l'equip estatal.

Els que s'hi han acostat més han estat Marcus Cooper i Adrián del Río en el K2 500 masculí. Han estat quarts a només 9 centèsimes del bronze dels australians Jean van der Westhuyzen i Tom Green. Els alemanys Jacob Schopf i Max Lemke han estat or i els altres espanyols, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade, han guanyat la final B.

Tampoc no ha complert les expectatives el C2 500 femení d'Antia Jácome i María Corbera, que aspirava a medalla i que ha estat sisè, a més de dos segons del bronze de les canadenques MacKenzie i Vincent. Han guanyat les xineses Xu i Sun.

Per la seva banda, l'extremeny Alberto Ginés, qui ha competit lesionat, no ha pogut revalidar l'or olímpic de Tòquio en escalada i ha estat setè, amb 116,2 punts. Ha pagat la seva mala actuació en els blocs, en què ha estat el pitjor, i no ho ha pogut recuperar en la corda. Ha quedat a 23,4 punts del bronze de l'austríac Schubert.

També hi havia esperança en els conjunts de gimnàstica rítmica, però l'equip, que és el vigent subcampió d'Europa, no disputarà ni la final en ser desè en la classificació, quan en passaven vuit. La matinal s'ha completat amb l'eliminació a la primera de l'última representant de taekwondo, Cecilia Castro, i el vuitè lloc en salts de la veneçolana nacionalitzada Valeria Antolino.