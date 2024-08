Jordan Diaz, un títol de color blaugrana a Saint-Denis

Jordan Alejandro Díaz Fortún va decidir fa tres anys fer un gir a la seva vida. Com molts atletes cubans que arriben a Europa, a participar en concentracions i mítings, va aprofitar un moment de poc control de la seva delegació a Castelló per escapar-se. Ja tenia on anar, al grup de la gallega Ana Peleteiro que prepara un altre cubà il·lustre, Iván Pedroso. Només tenia 20 anys però els seus pares li van dir que "has de sortir si vols ser gran".

Díaz va començar a preparar-se per a la seva prova, el triple salt. Es va afiliar a la secció del Barça d'atletisme i va esperar. Va rebre la nacionalitat per carta de naturalesa del govern espanyol el 2022, però Cuba bloqueja que es pugui competir en grans campionats durant dos anys. Es va perdre els mundials d'Oregon i de Budapest, però va poder debutar en els europeus de Roma, el juny, on va aprofitar les condicions de la tarima muntada pels italians per volar fins als 18,18 metres, a només 11 del mític rècord mundial de Jonathan Edwards.

Aquesta mateixa llegenda britànica, amb tres cops de bastó, ha donat la sortida a una gran jornada atlètica en què Jordan Díaz n'ha tingut prou amb el primer salt, de 17.86, per fer realitat el somni de la seva vida. I ho ha fet davant de dos cubans, el "portuguès" Pedro Pichardo, amb qui no es parla, que ha quedat a només dos centímetres, i l'"italià" Andy Díaz Hernández (17.64) amb qui té millor relació. Com preveien els seus pares, avui s'ha fet gran.

'Rei' Benjamin

En la resta de proves del dia, la més esperada era la de 400 tanques, en què l'estatunidenc Rai Benjamin ha destronat el noruec Karsten Warholm, campió a Tòquio i al passat mundial, i l'ha vençut amb claredat. Ha fet 46.46, llunydel rècord mundial del nòrdic, però amb sis dècimes d'avantatge. Tercer ha estat el brasiler Alison dos Santos, amb 47.26.

Abans, la jornada ha arrencat amb pluja a Saint-Denis i ha vist la victòria dels Estats Units en dones, amb una gran posta final de Sha'carri Richardon, i de Canadà en homes, amb André Degrasse al capdavant, en el relleu curt. Els britànics han fet plata en el femení i bronze en el masculí i Alemanya i Sud-àfrica han completat els podis.

En la resta de les proves, doblet de Beatrice Chebet, vencedora del 5.000 i ara també del 10.000 per a Kenya. La italiana Tania Battocletti ha obtingut una històrica plata per davant de la neerlandesa Sifan Hassan, bronze també en els 5.000 i que diumenge corre la marató. Els altres campions del dia han estat l'alemanya Yemisi Ogunleye en el pes, la dominicana Merileidy Paulino en els 400 i la inevitable belga, tres ors seguits, Nafitassou Thiam en l'heptatló.