Jordi Xammar i Nora Brugman s’enfonsen en la regata definitiva

Havien sigut or europeu i or mundial en 470 mixt, però en els Jocs Olímpics se’ls va entravessar la regata decisiva. El pitjor resultat possible en el pitjor moment. Jordi Xammar i Nora Brugman van viure el seu dia més negre en un concurs olímpic que havia vorejat la perfecció per moments, que els havia confirmat com els reis de la regularitat i fins i tot els permetia somiar l’or.

Tot va sortir malament. Després d’una sortida indesitjada van anar corroborant-se els lletjos pressentiments i les perspectives més grises a mesura que avançava la mànega. Tot i així, hi va haver instants en què van ser bronze provisional i fins i tot plata. Hi havia marge per a la remuntada, amb els austríacs (líders de la general) també patint a l’inici de la prova. No obstant, la situació es va anar torçant. Cada vegada pitjor. El novè lloc (entre deu participants) per al duet espanyol els va llastar tant que els deixa al lloc més ingrat en uns Jocs. Quarts, a dos punts del podi.

Moment amarg, difícil de digerir, per a una parella que ho tenia tot per triomfar, a més , en gran, en uns Jocs que havien preparat al mil·límetre. La vela espanyola va tancar amb un botí més petit del previst, tot i que va brillar i molt l’or de Diego Botín i Florian Trittel.