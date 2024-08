Pep Ferré, pare de Meritxell Ferré: "és una lluitadora, no ha parat fins a aconseguir-ho"

"La Txell està rebentada, a les quatre del migdia havia de deixar la vila, i gairebé no hem pogut ni donar un vol per París, s’adormia a qualsevol cantonada", comentava Pep Ferré, pare de Meritxell Ferré des de la capital francesa. La nedadora que dimecres va agafar el testimoni de Manel Estiarte, Carles Sanz i Jordi Payà per penjar-se la primera medalla olímpica amb segell manresà des d’Atlanta 96.

"Participar en uns Jocs Olímpics és el somni de qualsevol esportista", va comentar la jove nedadora tot just fer-se públic que amb 17 anys viuria la seva primera experiència olímpica. El que no va dir, però segur que pensava, és que si a sobre pots tornar a casa amb un metall penjat en el teu debut, seria de ben segur immillorable. Després de tres apassionants però llargs dies de competició, ho ha aconseguit. Ha format part de l’equip que deixa enrere 12 anys de travessa al desert de la natació artística espanyola en uns Jocs. Talent, però sobretot una disciplina i esforç dignes d’un or.

El viatge a París de la nedadora manresana va començar a Barcelona, però ho va fer gairebé un any abans d’agafar l’avió que la portaria a la capital francesa. Ferré arrencava la seva darrera temporada com a júnior amb l’objectiu de créixer com a nedadora a la residència Joaquim Blume, un espai a la capital catalana reservat als esportistes d’alt nivell abans que entrin al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Era la seva zona de confort en els darrers anys, i el present, havia de ser el definitiu abans de fer el darrer salt.

Però tot just arrencada la temporada, i sense massa notícies, va passar "un d’aquells vagons que no pots deixar escapar", com ho defineix el seu pare. La selecció absoluta trucava la porta. Era el somni de tota una vida, "d’esforços inimaginables i de molts entrebancs", havia pagat la pena. Però si una cosa va demostrar el temps és que si arribar-hi havia estat tant costós, mantenir’s-hi encara ho seria més. "Els canvis de la seva situació eren gairebé diaris: primer estava de manera permanent a la Blume, després s’havia de desplaçar gairebé cada dia fins al CAR per entrenar, però continuava vivint a Barcelona...". Una situació que "la feia sentir una mica sola, entremig de les persones amb qui convivia i amb qui entrenava". S’acostava el primer gran objectiu de la temporada, el Mundial de Doha, prioritari per a assolir una plaça als Jocs de París. Era el moment de demostrar la seva resiliència.

No ha estat fàcil gestionar noves emocions, pereò n'hem après i estem molt satisfets"

Els resultats van ser positius, el bitllet a la capital francesa estava assegurat, només quedava creuar els dits. "Però la realitat és que després de Doha, tornava a ser júnior", si més no, d’entrada. Una realitat que va durar poc. Des de la selecció la tornaven a cridar, "i com que és una lluitadora no hi podia renunciar, no podia parar fins aconseguir-ho". Una passa endavant que comportava riscs, "el grau d’incertesa en el dia a dia era molt alt, havíem de gestionar noves emocions. No ha estat fàcil, però tots n’hem après, i estem molt satisfets de la contribució que hem fet com a pares".

El pas definitiu

Entrar com a resident al CAR és complicat, però fer-ho enmig de la temporada i del curs escolar és extraordinari. Va ser el pas definitiu per entrar de nou en dinàmica del combinat absolut. La presència a París no estava garantida. Com totes les seves companyes, s’ho havia de guanyar. En poc més de quatre mesos va demostrar que si es tracta de treball i esforç, ningú la supera.

La notícia es va fer oficial el 12 de juliol. Meritxell Ferré havia complert el seu somni, participar en uns Jocs Olímpics. Començava l’esprint final d’un viatge molt llarg "ple d’alts i baixos constants" que havien convertit a Ferré en la nedadora més jove de les seleccionades. Només restava saltar a la piscina del Centre Aquàtic.

El debut va ser immillorable, però com Ferré sap de primera mà, l’esport no són sempre flors i violes. Per cada campió hi ha enèsims vençuts. Una errada en la darrera acrobàcia de la rutina lliure complicava les coses. Una errada que dificultava la possibilitat de medalla, però que no va aturar la manresana: "L’equip assumia que era un error de totes, la van aixoplugar". La ràbia es va reflectir en una rutina acrobàtica amb molta energia que va acabar de certificar una medalla de bronze que la natació artística espanyola no es penjava feia 12 anys.