El porter Wolff aparta l'equip espanyol de la final d'handbol (25-24)

Poques coses es pot retreure l'equip espanyol masculí d'handbol, que ha perdut la semifinal dels Jocs Olímpics contra Alemanya (25-24) per detalls, de la mateixa manera que va passar en el duel de la primera fase (33-31). Si de cas, no haver trobat la manera de superar amb claredat el gegantí porter Andreas Wolff.

L'arquer del Kielce ha fet un recital. Ha parat la meitat de trets que se li han llançat, la qual cosa ja és una brutalitat però, a més, sis d'aquestes aturades han estat des dels sis metres i dues, a Javi Rodríguez i Serdio, determinants en el tram final. Espanya ha estat més a prop que mai de la final però ara s'haurà d'aixecar per lluitar pel bronze diumenge al matí.

Fins aleshores, una primera part en què Alemanya s'ha trobat més còmoda i en què ha arribat a tenir quatre gols de renda (10-6). Però les bones accions d'Odriozola i de l'extrem barceloní Dani Fernández han conduït a l'empat a la mitja part.

A la represa, Uscins ha catapultat els germànics al 19-16, màxima diferència, però l'entrada de Rodrigo Corrales a la porteria ha reactivat Espanya. El sabadellenc Tarrafeta ha tornat a igualar l'enfrontament i Espanya guanyava per 23-24 a poc més de dos minuts per al final. Però els gols de Mertens i Knorr han capgirat el resultat i Wolff ha fet la resta, aturant una rematada a Serdio increïble i intimidant en un últim atac en què els espanyols ja no han pogut xutar.