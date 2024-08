La selecció femenina es queda sense medalla en el seu debut a uns Jocs

Segona decepció gairebé consecutiva de la selecció femenina de futbol. L'equip que dirigeix Montse Tomé ha lluitat fins al final, però la poca efectivitat i un penal errat els ha costat el metall que s'ha acabat enduent Alemanya, que suma d'aquesta manera la cinquena medalla de la seva història en uns Jocs. Una desfeta especialment punyent tenint en compte que la selecció espanyola debutava als Jocs París, on partia com la màxima favorita després de guanyar el Mundial que es va disputar a Sydney l'estiu passat.

Les jugadores del combinat estatal han estat millors amb la pilota, impedint d'aquesta manera que les alemanyes controlessin el ritme del duel. El partit era on interessava a Tomé i les seves jugadores, però com ja havia passat contra el Brasil en semifinals, costava generar ocasions de perill a la frontal de l'àrea. La possessió de pilota només servia per a defensar-se de les insipients ocasions en contraatac que proposaven les germàniques.

El duel arribava a l'hora de partit i el guió era estàtic. Espanya dominava, però en cap moment semblava segur que el gol que trenqués l'empat fos seu. La defensa espanyola es va fer un petit embolic en una de les pilotades amb intenció que intentava l'equip que entrena Horst Hrubech, i Cata Coll ha mesurat malament la seva sortida. Una sortida erràtica que ha fet topar la portera mallorquina amb Giulia Gwinn, que la col·legiada mexicana ha castigat amb penal. La davantera germànica no ha vacil·lat, i amb un llançament a assegurar ha enganyat a Coll, per donar l'avantatge a Alemanya.

L'opció de medalla s'esvaïa, i malgrat els intents de Tomé de revolucionar el partit amb canvis, Espanya continuava sense generar ocasions de perill de manera consistent. Només una rematada de cap de Jennifer Hermoso i un xut a la mitja volta de Lucía García han obligat a treballar a Ann-Katrin Berger. Quan tot semblava perdut, una passada filtrada que buscava a García ha generat un penal del no-res. Semblava que amb el temps afegit ja exhaurit, encara quedava una opció. Alèxia Putellas ha assumit la responsabilitat de buscar l'empat, però Berger li ha llegit les intencions, i s'ha estirat per deixar a les espanyoles sense metall.