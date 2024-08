Triple or de casa nostra per a l'equip espanyol de futbol masculí a París (3-5)

La selecció espanyola de futbol ha patit molt però ha aconseguit l'or olímpic després de derrotar França al Parc dels Prínceps per 3-5 en una trepidant final que ha necessitat pròrroga. El manresà Marc Pubill, substituït al minut 73, i el martorellenc Eric Garcia, que guanya el seu segon metall consecutiu, després de la plata de Tòquio, han estat titulars. A la banqueta, també s'endú medalla el porter sallentí de l'Espanyol Joan Garcia.

Espanya no era campiona olímpica de futbol des del 1992, quan l'equip en què aleshores jugava el santpedorenc Pep Guardiola va guanyar al Camp Nou Polònia per 3-2. És el primer or per a la representació de la Catalunya central des del triomf del waterpolo del 1996, amb Manel Estiarte, Carles Sanz i Jordi Payà.

Pel que fa a la final, ha estat espectacular. França s'ha avançat amb un gol de Mellot al minut 11, aprofitant una errada d'Arnau Tenas, però els espanyols han reaccionat amb dos gols del blaugrana Fermín, que n'ha anotat sis en tot el torneig, i una falta directa d'Álex Baena.

La segona meitat ha estat un monòleg francès, que ha tingut esperança quan Akliouche ha aprofitat una falta llançada per Olise per fer el 2-3 al minut 78. En el descompte, a més, el VAR ha incitat a l'àrbitre a indicar un penal per agafada de Turrientes a Kalimuendo. L'ha transformat Mateta. Abans del final, el mateix Turrientes ha pogut evitar la pròrroga enviant un xut al travesser.

En el temps suplementari hi ha hagut un sol protagonista, el davanter del Rayo Vallecano Sergio Camello. Ha fet el 3-4 al minut 100, en aprofitar una passada d'Adrià Bernabé. Amb França abocada a l'atac, en el darrer instant, el mateix atacant madrileny ha tret partit d'una assistència amb la mà d'Arnau Tenas per tornar a picar la pilota per damunt de Reste i assegurar la tercera medalla d'or de la delegació espanyola en tots els esports a París.