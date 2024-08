Joan Lleonart: "Per ser a l'elit has de ser intel·ligent, i la Txell i l'Esther ho són"

«Home, si per a un entrenador tenir una atleta olímpica ja és un somni, tenir-ne dues, com és a París, ho supera tot!» exclama Joan Lleonart, entrenador de la maratoniana Meritxell Soler i de la migfondista banyolina Esther Guerrero. Soler debutarà en uns Jocs Olímpics aquest diumenge a la marató. Per a Guerrero, els de París són els seus tercers Jocs després d’haver competit als de Rio de Janeiro de 2016 i de Tòquio el 2021. La banyolina va córrer la semifinal dels 1.500. Es va quedar a només 4 centèsimes d’entrar a la final.

Lleonart es va iniciar a l’atletisme amb 14 anys. «Vaig baixar al Congost perquè volia tastar què era això de l’atletisme», rememora. S’hi va estar 27 anys. L’última cursa que va fer va ser «la marató de Sant Sebastià, l’octubre de 1989, amb un temps de 2h31’06’’». Va ser un atleta de mig fons, amb 1’53’’30 en els 800 metres i de 3’50’’71 en els 1.500 metres, com a marques més destacades.

Llavors, en va estar tres anys allunyat. El setembre de 1992, qui havia estat la seva «primera i única entrenadora» Mercè Rosich, li va proposar fer d’entrenador. «Això em va obligar a cursar-ne la formació durant tres estius. Els anys següents, vaig alternar la tasca d’entrenador amb la meva feina en el món de l’assessoria i les assegurances», fins que el 2006 «ja vaig entrar de ple en el món de l’esport i m’hi vaig dedicar professionalment».

Ell es defineix com a «un home d’objectius». Perquè «l’objectiu és el que et motiva per seguir treballant i millorant», explica. «Amb el president Lluís Carrascosa i la Mercè Rosich, ens vam proposar fer créixer el Club Atlètic Manresa». I van arribar els ascensos a la Primera Catalana de l’equip absolut femení l’any 1994, a la Primera Divisió espanyola l’any 1996 i, finalment, «la fita històrica de l’ascens a Divisió d’Honor femenina del 2014. Un somni fet realitat», diu.

«Qualsevol entrenador que tingués dues atletes en uns Jocs Olímpics es podria permetre una mica de supèrbia, però ell no ho fa. Tracta tothom de la mateixa manera, tant li fa que sigui campió del món o arribi l’últim en un cros escolar», el defineix Soler.

Ell parla dels seus atletes amb un punt d’orgull i amb admiració. «Com a entrenador, vaig iniciar-me amb la generació del 1978, amb atletes que amb el temps van ser molt bons, com Just Sociats, Meritxell Calduch, Alícia Fernández o Anna Bové. Tots van ser campions de Catalunya i d’Espanya. Sociats i Calduch també va arribar a ser internacionals», explica. Compta que durant els 32 anys que fa d’entrenador ha dirigit més de 200 atletes. I, com si se li fessin presents, precisa que en són «218», exactament. No s’oblida d’esmentar els dos atletes paralímpics amb qui ha treballat,elsl germans Abel i Ignasi Avila, medallistes a Atenes 2004, l’Abel, i a Pequin 2008 i Londres 2021, l’Ignasi.

Ara, no només recorda els èxits esportius. En el cas de Guerrero i Soler, parla de «satisfacció» quan ressalta que hagin estat «contractades professionalment per dues marques esportives», New Balance en el cas de la banyolina, i de Puma, en el de la santjoanenca. O que fins a «11 atletes del meu grup hagin estat becats per universitats nord-americanes i hagin pogut aprofitar l’experiència».

Va ser el cas de la Meritxell Soler. «Sí, vaig tenir l’oportunitat d’anar a estudiar als Estats Units amb una beca completa i ho vaig aprofitar. Pel sistema d’estudis, allà no podia fer la carrera d’odontologia sense tenir una carrera de ciències abans. Així que vaig estudiar-hi la de Biologia i, quan vaig tornar, vaig acabar odontologia a la UB. Va ser una experiència molt bona i, atlèticament, vaig millorar. Allà em vaig introduir a les tirades llargues i a fer dobles sessions matí i tarda», valora.

Soler defineix Lleonart com a un «apassionat de l’atletisme. Però també t’hi afegiré divertit, irònic, exigent i humil, i una mica cap quadrat. I aquests adjectius valen com a entrenador i com a persona». En tots aquests 17 anys, la maratoniana no s’ha plantejat mai canviar d’entrenador. «No, no. Crec que la seva metodologia em funciona. És clar que amb els anys hem hagut d’incorporar ajuda perquè és impossible que un entrenador entengui de tot i, a mesura que es millora, entren més variables en joc. Per això la feina del Víctor López ha estat clau».

A més, «també fa molts anys que em coneix i sap com soc entrenant. Que un entrenador conegui bé a l’atleta és important perquè ha de tenir una part de psicòleg. Quan et poses un objectiu complicat, has de tenir una persona al costat que cregui en tu i que et convenci que el pots assolir», afegeix Soler que no sap qui dels dos va creure abans en què podria arribar a uns Jocs Olímpics. Sí que, en canvi, té clar que «ell ja feia anys que tenia al cap de fer-me saltar a la marató, però no es volia avançar al curs natural que ha de tenir una bona maratoniana. Tots dos sabíem que les distàncies llargues m’anaven cada vegada millor, però no havíem de saltar massa de pressa. Ho vam fer de manera progressiva, millorant primer els 10 quilòmetres i, seguidament, la mitja marató».

Amb l’Esther Guerrero fa 12 anys que hi treballa. El va anar a trobar en el cros de Santa Coloma l’any 2012. Ella tenia 22 anys. Ho havia guanyat tot en les categories inferiors, però mai havia assolit una medalla en els absoluts. En aquests 12 anys, ha acumulat 18 títols absoluts i ha estat 26 vegades internacional. Ha estat finalista en campionats europeus i mundials. A Istanbul el 2023 i a Roma el 2024, va acabar en quarta posició. També és l’única atleta espanyola que ha baixat del 2’ en els 800 metres i dels 4’ en els 1.500 metres.

A banda dels èxits i de les marques, Lleonart ressalta la intel·ligència de Soler i Guerrero. «És que per ser un atleta d’elit, ho has de ser. I l’Esther i la Txell ho són, molt». I la seva disciplina a l’hora d’entrenar. «A vegades, repassant l’entrenament que tenen, em dic si no els ha posat massa sèries o massa intensitat. Però, no es queixen mai, les fan i me n’envien els temps», explica.

Tant la Meritxell Soler com l’Esther Guerrero han obtingut aquesta temporada les seves millors marques en marató (2h24’57’’) i 1.500 m (3’59’’74), respectivament. Tenen 32 i 34 anys, però Lleonart creu que encara els queda marge de millora. «És cert, cada vegada em trobo millor als entrenaments de la marató. Jo també crec que tinc marge de millora. L’any que ve ho comprovarem», augura Soler. «Un cicle olímpic més? Ja ho veurem. Aniré any a any. Si veig que vaig millorant, que em respecten les lesions i puc mantenir la motivació... seguiré corrent».