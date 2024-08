Meritxell Soler acaba 25a a la marató olímpica de París, la 8a europea

L'atleta de l'Avinent Manresa Meritxell Soler ha acabat en una "fantàstica" 25a posició a la marató dels Jocs Olímpics de París, 8a europea, amb un temps de 2:29:56, tercera millor marca d'una atleta espanyola en una marató olímpica. La maratoniana, que s'havia mogut durant tota la cursa al voltant de la posició 30, ha sabut gestionar molt bé els esforços per acabar de guanyar posicions en el darrer quilòmetre. Soler, que sortia amb la 58a marca del rànquing, havia dit a Regió7 que aspirava a quedar entre les 40 primeres i que si feia "un TOP 30, seria fantàstic".

La marató l'ha guanyada la neerlandesa Sifan Hassan, amb un temps de 2:22:56'', nou rècord olímpic, en un esprint amb l'etíop Tigst Assefa, que ha entrat a 3 segons d'ella. Ha completat el podi la keniana Hellen Obiri, a 15 segons.

És el tercer or olímpic de Hassan, després dels que va guanyar als Jocs de Tòquio en 5.000 i 10.000 metres, i el sisè en els dos disputats perquè el 2021 hi va afegir el bronze en els 1.500 metres i a París ha guanyat dos bronzes en els 5.000 i els 10.000.

Mentre per davant la cursa s'anava convertint quilòmetre a quilòmetre en un duel entre les tres kenianes i les tres etíops amb la neerlandesa a l'expectativa, corrent sempre per darrere d'un grup d'unes 9 atletes fins al tram final, Meritxell Soler ha fet una marató molt regular i, en paraules del seu entrenador Joan Lleonart, "per sobre de les expectatives" que s'havien posat.

En els primers quilòmetres, mentre el grup ha estat nombrós, Soler s'hi ha mantingut. A partir del quilòmetre 10, se n'ha anat despenjant però sempre s'ha mogut entre les trenta primeres corredores. De fet, ha passat la mitja marató amb 1:14:13, a la posició 30. A la segona part, tot i cedir posicions en els km 25 i 35 (32a i 33a, respectivament), ha passat el km 40 en 30a posició i en el darrer quilòmetre ha estat capaç d'avançar fins a la 25a.

"Estic molt contenta, per la posició perquè estava la 58a del rànquing i em semblava que amb un TOP estaria molt bé, i he fet un TOP30", ha dit a l'arribada a l'esplanada dels Invàlids. També ha valorat la gestió de la cursa que ha fet. "A principi anàvem a canvis de ritme, a 3:20, 3:40, fins que he dit d'anar cap endavant i agafar-ne un de sostingut", ha explicat Soler qui també ha reconegut que "m'he trobat millor pujant que no pas baixant".

L'atleta de l'Avinent Manresa havia explicat abans de la sortida que intentaria anar amb el grup de les europees. Al final, s'ha classificat com la 8a millor atleta europea.

El seu entrenador Joan Lleonart també ha elogiat la cursa que ha fet i com ha sabut "llegir-la" i gestionar l'esforç. En aquest sentit, ha ressaltat que hagi fet les dues mitges pràcticament amb el mateix temps, "en 14:13 i 1:15:43, tenint en compte la duresa de la segona part del recorregut".

En efecte, tot i que el circuit era un trencacames constant, entre el km 28 i el 30 hi havia dues rampes imponents, l'última de 600 metres a l'11% de mitjana, i amb una baixada seguidament al 13% de mitjana. Es tractava d'un circuit ben poc "maratonià", tot i que tant en la cursa dels homes d'ahir com en la femenina d'avui, s'hi han batut els dos rècords olímpics de la distància.

La marató sortia de l'Hôtel de Ville, anava fins al Palau de Versalles i tornava, per un itinerari distint, fins a la meta que estava situada a l'esplanada dels Invàlids.

Les altres dues espanyoles han quedat en les posicions 17 Majida Maayouf, amb 2:28:35, i 42 Esther Navarrete, amb 2:32:07. Les tres marques aconseguides les situen en les cinc millors marques en una marató olímpica de les atletes espanyoles de tots els temps, primera Maayouf, tercera Soler i cinquena Navarrete.