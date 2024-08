La Catalunya central tanca a París els seus Jocs més complets

Per participants, per proves disputades, per premis i, sobretot, per la combinació de tots els elements. Els Jocs de París, que s'acaben aquest diumenge a la capital francesa, han estat, sense cap mena de dubtes, els més complets per als esportistes de la delegació de la Catalunya central. Ja se superaven els competidors que van anar a Sydney 2000 (9 contra 8). També la xifra de competicions en què es prenia part (10 davant de les 8 de la cita australiana), les medalles (3 contra les 2 de Barcelona'92) i la combinació de podis i de diplomes olímpics, els que s'atorguen als vuit primers de cada prova (5 davant dels 3, un altre cop, de la competició austral). Només s'ha perdut la batalla contra l'efectivitat, però evidentment és complicat lluitar contra els 100% dels únics presents a Los Angeles'84 (l'equip de waterpolo masculí) o a Londres 2012 (l'incansable biker Josep Antoni Hermida).

La comptabilitat demostra que els nou esportistes que ens han representat a París, en set competicions diferents i en un total de deu proves, s'han emportat tres medalles i dos diplomes. Per tant, set dels nostres nou representants han estat entre els vuit primers de la seva especialitat.

Trajectòria olímpica de l'esport de la Catalunya central / Mar Bautista

El futbol masculí, més líder

El futbol masculí es destaca cada cop més com l'esport que ha donat més metalls a casa nostra. L'or de l'equip espanyol ha permès ser campions olímpics al manresà de l'Almeria Marc Pubill, que sembla que és a prop de fitxar per l'Atalanta i jugar la Champions la temporada vinent, al sallentí de l'Espanyol, Joan Garcia, tot i que no ha pogut jugar cap minut, i al martorellenc del Barça Eric Garcia, que suma el seu segon podi seguit després de la plata de Tòquio.

El futbol ja havia estat or a Barcelona'92 amb Pep Guardiola i plata a Sydney 2000 amb un altre sallentí que també es diu Garcia de cognom, en el seu cas Gabri. Això vol dir que, en representació d'Espanya, suma ja quatre medalles, dos ors i dues plates. Però és que, a part, cal sumar-hi un bronze, el que l'anoienc Ilias Akhomach ha guanyat representant l'equip del Marroc. I és que una de les novetats d'aquests Jocs és que s'han obtingut premis representant tres estats.

Així, el futbol masculí té cinc de les nou medalles olímpiques històriques, més de la meitat, i a la llista de contribuents s'ha sumat un altre esport. És cert que l'aigua havia aportat un or i una plata a la dècada dels noranta de la mà del waterpolo. Ara, el líquid element hi torna amb la natació artística i el bronze de Txell Ferré, una nouvinguda de només 17 anys. La nedadora del CN Sabadell va ser tercera en el seu debut i ha completat un any espectacular i inesperat, amb participació i premi al Mundial, amb un or a l'europeu, i podi als Jocs. Si no passa res, ha de ser un dels puntals a Los Angeles'28.

Txell Ferré, després de rebre la medalla de bronze / Arxiu particular

Diplomes per a la Seu

A part de les tres medalles hi ha hagut dos diplomes que han deixat la sensació que podien ser millors. Els palistes urgellencs Miquel Travé i Mònica Dòria, aquesta representant Andorra, van disputar les finals del C1 i van fer somiar fins al final.

Miquel Travé va estar a un toc de porta d'una plata que mereixia / Piragüismo España

Travé va ser qui ho va tenir més a prop. Havia fet la segona millor marca a les semifinals i un toc amb una porta li va fer sumar dos punts de penalització que el van enviar al cinquè lloc. Tenia la plata a tocar. Dòria, per la seva banda, havia caigut a les semifinals del K1, però en la canoa també va amenaçar el podi en ser tercera a la semifinal. Finalment, petits detalls la van fer sisena, d'altra banda l'objectiu principal amb el qual viatjava. La loteria del caiac cros ja va ser massa per a tots dos. Amb 24 anys, tenen tot el futur per davant.

Sense premi material han acabat Thierno Diallo i Meritxell Soler. El gimnasta manresà de l'Egiba afrontava els seus segons Jocs i no va passar de les qualificacions, com en el primer. L'equip no es va classificar per a la final, ni ell no va tenir opcions en cap aparell. La santjoanenca de l'Avinent ha estat per damunt de les expectatives, ha estat 25a amb un temps de 2.29.56 que és el tercer millor d'una espanyola a uns Jocs. S'abaixa el teló al teatre de París. Hollywood espera d'aquí a tot un cicle olímpic.

Reforços exitosos

A part dels nostres esportistes, n'hi ha d'altres amb vinculació amb el territori o que han dut a terme d'altres funcions que han destacat a París. El basc, però urgellenc d'adopció, Pau Echaniz va ser bronze en el K1. Albert Estiarte i Núria Falla portaven la part mèdica de l'equip femení de waterpolo campió olímpic. També Marcel·lí Massafret i Marc Estiarte eren fisios del masculí, sisè i diploma. El tècnic manresà Joan Lleonart va estar a quatre centèsimes de classificar Esther Guerrero per a la final dels 1.500, a part de preparar Meritxell Soler, i la lleidatana Emma Carrasco ha superat el seu pare, el manresà Jordi, amb dues semifinals olímpiques, als 200 i els 400 estils de natació.