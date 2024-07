Combat la calor del cotxe amb aquests 7 trucs

No tenir aire condicionat al cotxe pot suposar un greu risc per a la salut i seguretat viària. Els dies en els quals la calor augmenta fortament, la calor pot fer que ens maregem, ens comencem a trobar malament, etc. provocant un problema de seguretat viària, entre altres. A més, tot i tenir aire condicionat, podem patir la calor a l'hora d'agafar el vehicle, si ha estat exposat al sol durant unes quantes hores. Així doncs, en aquest article us facilitem set claus per combatre la calor en el cotxe a l'estiu.

La magnitud d'aquests valors comporta molts riscos per a la nostra salut, com ara els coneguts cops de calor, episodis que podem patir si ens veiem exposats de manera continuada a les altes temperatures.

Tot i això, una altra activitat quotidiana que normalment passa inadvertida, però que també pot generar un gran risc, és conduir el cotxe sota unes condicions i temperatures elevades.

Ofec extrem en entrar al cotxe

Són moltes les persones que aparquen els cotxes al carrer, directament exposats al sol, cosa que fa que els vehicles augmentin la temperatura tant exterior, com interior. El que es tradueix en una sensació d'angoixa extrema cada vegada que hi entrem i hem d'esperar que es refredi per poder encendre l'aire condicionat.

Com es pot prevenir aquesta angoixa per calor en entrar al cotxe? Molt fàcil. Set senzills trucs resulten infal·libles si el que volem és refrescar el cotxe i mantenir-lo més fred encara que estigui aparcat al carrer.

Angoixa en entrar al cotxe per la calor / freepik

Set trucs infal·libles

Aquests trucs no són només efectius per a aquells que han d'esperar que es refredi el vehicle per encendre l'aire, sinó també per als que no tenen aire condicionat o els que prefereixen no fer-lo servir per estalviar energia.

1. Aparcar-lo a l'ombra

Molts prefereixen aparcar-lo al primer lloc que troben encara que estigui al sol. Tot i això, està demostrat que un cotxe aparcat al sol pot arribar al seu habitacle fins a 70° de temperatura. Per això, és millor, perdre una mica més de temps i trobar un lloc a l'ombra.

2. Utilitzar un para-sol

Si per qualsevol circumstància és inevitable trobar un lloc a l'ombra, aleshores no quedarà més remei que aparcar-lo al sol. Però per això també hi ha trucs per intentar mantenir-lo més fresc, com els para-sols.

És cert que no reduiran gaire la temperatura de l'interior, però sí que tindran bons resultats contra el sobreescalfament del volant, seient o palanca de canvis.

3. Ventar les portes

Una altra de les opcions és refrescar el vehicle ventant-lo amb les mateixes portes. És a dir, obrir-les i tancar-les amb determinació diverses vegades mentre es manté la porta o finestreta oposada completament oberta.

4. Deixar les finestres obertes

També és possible deixar la finestreta oberta mig centímetre mentre el cotxe està aparcat, així l'aire interior no es carregarà i es podrà renovar.

5. Col·locar draps o tovalloles

Un altre truc consisteix a col·locar tovalloles o draps humits a les reixetes de ventilació de l'interior del vehicle.

Col·loca tovalloles o draps humits a les reixetes de ventilació / freepik

6. Deixar bosses de gel impermeables

Pot ser una altra alternativa perquè l'interior del cotxe estigui més fresc a l'hora de fer-lo servir. Es deixarien a terra de l'habitacle i contribuirien a refrescar-lo una mica.

7. Encaixar una ampolla de plàstic a la finestreta

Si ets un dels que no té aire condicionat o sí que en té, però no vol fer-lo servir en excés per estalviar energia, aquesta alternativa et pot interessar.

Per evitar obrir les finestretes durant la marxa, cosa que s'associa a més soroll, més despesa de combustible i menys aerodinàmica, es pot posar a la finestreta una ampolla de plàstic tallada per la meitat amb la part de la boca dins del cotxe perquè el vent passi per ella, però es comprimeixi en entrar al cotxe.