La prioritat dels serveis d'emergència a la carretera: coneix com actuar

La policia té prioritat a la via pública, això tots ho sabem, però els altres vehicles d'emergència també tenen la mateixa prioritat? Les ambulàncies sempre aniran per darrere la Policia, ja que ells són els que poden tallar les carreteres, bifurcacions i gestionar el trànsit. Però, sempre els he de cedir el pas? Només quan vagin amb els senyals d'emergència: sirenes i llums. T'expliquem com funciona.

El cas és que molts conductors no saben què han de fer. Sobretot els que tenen menys anys amb el carnet de conduir (i, per tant, menys experiència). Hi ha gent que es posa nerviosa o, fins i tot, fa un cop de volant i des de les forces i cossos de seguretat de l'Estat adverteixen: posar-se nerviós o reaccionar sense claredat en una situació així pot ser pitjor perquè fins i tot podem arribar a provocar un altre accident sense voler.

El cas és que la mateixa Policia Nacional va aprofitar fa uns dies les seves xarxes socials per advertir a la població del que ha de fer en cas que una ambulància estigui darrere del cotxe. I, com gairebé tot en la conducció, això depèn del lloc on et trobis.

Hi ha tres tipus de vies que cal tenir en compte:

Vies de doble sentit

Dos carrils per sentit

Tres carrils per sentit

Vies de doble sentit

Si circules per aquest tipus de carreteres cal posicionar-se sempre cap a la dreta (tant els que van com els que venen) per deixar espai a l'ambulància al mig.

Dos carrils per sentit

El del carril de la dreta s'enganxa a la dreta, el de l'esquerra a l'esquerra i l'ambulància va pel mig.

Tres carrils per sentit

A autovies (o vies urbanes) amb tres carrils el de l'esquerra s'ha d'enganxar a la mitjana mentre que els dels carrils dret i central han d'anar cap a la dreta.

Tot sembla fàcil, però en el fons el que és fonamental en aquest cas és mantenir la calma perquè res surti malament.