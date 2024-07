Saps que hi ha certs vehicles que han de passar la ITV cada sis mesos?

El moment de passar la ITV és un moment molt estressant per a alguns conductors. N'hi ha que l'han de passar cada any, i altres cada dos anys; però, sabies que hi ha alguns vehicles que l'han de passar cada sis mesos? A més, descobriràs noves exigències de la DGT en matèria mediambiental; t'ho expliquem.

Tal com expliquen des d'ITVASA, els mètodes utilitzats en la inspecció del vehicle per tal d'efectuar les operacions parcials d'inspecció referides seran els següents:

Inspecció visual: És aquella inspecció que es realitza mitjançant observació dels òrgans o elements de què es tracti , i si escau del seu funcionament, tenint en compte probables sorolls o vibracions anormals, folgances o fonts de corrosió, soldadures incorrectes o no autoritzades, forats o qualsevol altra operació de mecanitzat o plegat incorrecte o no autoritzada en determinats òrgans o elements, etc., que puguin donar lloc a probables causes de perill per a la circulació o el medi ambient.

Pel que fa a la documentació és molt important presentar i tenir en regla les targetes següents:

Targeta d'Inspecció Tècnica

Permís de Circulació

Acreditació d'assegurança obligatòria del vehicle

DNI/CIF del Propietari del Vehicle (serveix Fotocòpia)

Quins són els vehicles que han de passar la ITV cada mig any

Per als conductors de vehicles lleugers, els destinats al transport de mercaderia amb una massa màxima autoritzada (MMA) inferior als 3.500 quilos, el temps d'inspecció varia. Estan exempts de passar la ITV fins a dos anys d'antiguitat. Passats aquests dos anys i fins als sis anys, la ITV serà biennal. De sis a deu anys, el vehicle haurà de passar la ITV cada any i, una vegada passada la desena d'antiguitat, la ITV serà cada sis mesos.

El canvi que pot afectar el teu vehicle

La DGT i el Govern han decidit modificar la normativa mediambiental a causa de la modernització d'aquest sector, cosa que es veurà reflectida en unes exigències més grans de cara que puguis obtenir l'adhesiu “0 emissions” per al teu vehicle.

Així, aquestes noves mesures afectaran aquells vehicles que no aconsegueixin fer almenys 90 quilòmetres en mode 100% elèctric, ja que l'adhesiu “0 emissions” s'atorgarà únicament als elèctrics al complet o als híbrids endollables que superin el quilometratge ja esmentat.

Tot i això, no t'has de preocupar si el teu cotxe no compleix aquestes condicions, pel fet que aquesta nova normativa només s'aplicarà als vehicles nous, no a aquells que ja estan circulant per les carreteres espanyoles.