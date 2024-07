La ITV a peu de carretera: la modalitat que ja compta amb 6.000 inspeccions anuals

Descobrir diversos llocs on poder passar la ITV és molt favorable, ja que si per motius laborals, etc. no podem assistir a una estació de la ITV (les quals estan arreu del país), hem de poder trobar una via alternativa. Aquesta modalitat d'ITV no la coneixen gaires persones, però és una bona alternativa: passar la Inspecció Tècnica de Vehicles a la via pública.

Es tracta d'una inspecció a què pot ser sotmès qualsevol vehicle de manera inesperada i que la realitza l'autoritat competent. El seu objectiu és assegurar que tots els vehicles compleixen amb la legislació de seguretat viària i de contaminació. De fet, ja es registren unes 6.000 inspeccions aquest any 2024 d'aquest tipus.

Com es fa aquesta ITV en plena carretera?

Aquests tipus d'inspeccions es poden fer de diverses maneres, o bé per part dels agents de l'autoritat o amb una unitat mòbil de la ITV. En el cas d'aquesta última, la unitat va equipada amb tot el necessari per fer una inspecció a fons del vehicle.

De tota manera, independentment de com es faci, les autoritats podran revisar els mateixos elements que en una ITV periòdica:

Identificació del vehicle

Equip de frenada

Direcció

Visibilitat

Equip d'enllumenat i components del sistema elèctric

Eixos

Rodes, pneumàtics i suspensió

Xassís i elements acoblats al xassís, així com les emissions contaminants

Passa la ITV en una ITV mòbil / AGÈNCIA

De fet, es podria donar el cas que si la inspecció és massa complexa, les autoritats podrien portar el vehicle a una estació de la ITV per fer-la.

Què passa si troben errors en aquesta ITV a la carretera?

En el cas que durant aquesta inspecció aleatòria es trobessin certs errors greus o molt greus hauràs d'arreglar-los, per després portar-ho a una estació de la ITV i comprovar que s'ha fet.

Mentre que, si a la inspecció es detecta que no tens la ITV en regla, t'imposaran la sanció que correspon i s'emportaran el vehicle directament perquè passi la ITV de manera correcta.

Així doncs, recorda que portar la ITV en regla és una cosa obligatòria i que et poden fer aquesta inspecció de manera totalment aleatòria i inesperada.