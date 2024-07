Saps que fer si es trenca la matrícula del vehicle?

Portar el cotxe en bones condicions és indispensable, tant per fora com per dins. Tot i que, hi ha certes parts que han de ser visibles, tant per seguretat com per evitar multes. Una d'elles, és la matrícula. A vegades, pot trencar-se per un cop, el pas dels anys, etc. Però, sabies que si no es veu correctament et poden posar una bona multa? Així doncs, t'expliquem què fer en cas que s'hagi trencat la matrícula.

Què faig si se'm trenca la matrícula?

El primer que cal fer és retirar la matrícula trencada del teu vehicle. Una matrícula danyada es pot desprendre mentre condueixes, representant un perill tant per a tu com per a altres conductors. Fes-ho amb compte per evitar qualsevol dany addicional.

A més, en alguns països, és obligatori informar les autoritats de trànsit sobre el trencament de la matrícula. A Espanya, per exemple, és important comunicar aquest fet a la Direcció General de Trànsit (DGT) per assegurar-te que estàs complint amb la normativa vigent. Consulta les regulacions locals per verificar si aquest pas és necessari a la teva regió.

El pas següent és obtenir una nova matrícula. T'has de dirigir a l'oficina de trànsit corresponent, portant amb tu la documentació necessària: el permís de circulació del vehicle, la targeta ITV i la teva identificació personal. També és aconsellable portar la matrícula trencada, si és possible.

A l'oficina, haureu de pagar una taxa per l'emissió de la nova matrícula. El cost d'aquest servei pot variar segons la regió i l'agència governamental encarregada. Després només hauràs de tornar a instal·lar la nova matrícula.

Revisa l'estat de la teva matrícula / halayalex

Finalment, informa la teva companyia d'assegurances sobre el canvi de matrícula. Aquest pas és essencial, ja que podria afectar la cobertura de l'assegurança o els documents relacionats amb la pòlissa.

Seguint aquests passos, podràs resoldre el problema d'una matrícula trencada de manera efectiva i conforme a la llei, assegurant-te que el teu vehicle estigui en condicions òptimes per circular sense cap inconvenient.

Quines multes hi ha si no porto la matrícula o la tinc una mica malmesa?

En ser una part dels vehicles totalment obligatòria i necessària també hi ha una sèrie de multes que et poden posar. Per exemple, si portes la matrícula poc llegible o si directament no la portes: