Google Maps et du per una ruta massa llarga?

Utilitzar el navegador GPS està normalitzat. El fem servir caminant amb el cotxe o fins i tot, anant en bicicleta. Així doncs, és un indispensable per ajudar-nos a ubicar-nos i més, quan anem a un lloc que no coneixem. Tot i els avantatges que té, sol tenir un inconvenient, en molts moments ens du pel camí més llarg. Com ho podem solucionar?

Per què Google Maps no em porta per la ruta més curta?

La realitat és que Google Maps no ofereix rutes curtes, sinó més aviat les vies més ràpides. Per tant, aquesta app no mesura realment la distància de les rutes, sinó la situació del trànsit.

És a dir, de vegades les distàncies curtes no seran millors que altres pel trànsit, com ara un accident, una obra o una gran afluència de cotxes just en aquesta via. Per això, Google Maps analitza tots aquests paràmetres per oferir-te una ruta en què tardis menys, encara que sempre és recomanable analitzar totes les opcions de ruta.

A part de tots aquests càlculs, Google és una plataforma que se li dona de meravella mesurar els teus hàbits de vida. Per això, des de Maps quan calcula una ruta també té en compte el teu estil de vida.

Per exemple, si cada vegada que heu fet servir l'aplicació heu marcat sempre que no voleu anar per peatges, en futurs viatges calcularà això automàticament. Per això, remarquem que sempre és aconsellable analitzar les rutes que ofereix i no quedar-nos només amb la que menys triga.

De fet, en més d'una ocasió la diferència de temps entre diverses rutes serà de només uns minuts i pot ser que prefereixis recórrer menys quilòmetres. Així doncs, queda't amb la ruta que tingui un punt mitjà entre distància en quilòmetres i minuts d'arribada.

Consells per planificar un viatge a Google Maps

Planificar un viatge a Google Maps pot ser una eina extremadament útil per assegurar que el vostre viatge sigui eficient i sense contratemps. Aquí us deixem alguns consells per maximitzar la vostra experiència en planificar un viatge: