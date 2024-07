Els millors consells per evitar passar calor en la conducció

Ha arribat la temuda calor! Ara toca buscar espais on refrescar-se per evitar cops de calor, etc. Però, què passa quan has d'agafar el cotxe? En aquells moments, el vehicle pot arribar a ser un forn si ha estat al carrer i no tens un garatge tancat. Així doncs, toca buscar solucions per evitar cremar-se o marejar-se a l'hora d'iniciar el recorregut. T'ensenyarem diversos trucs per refrescar ràpidament el teu vehicle.

Si fa molta calor a l'exterior, l'aire condicionat és el nostre gran aliat. Però ara, amb els preus dels combustibles en constant augment, i la despesa que genera encendre l'aire, et donem un truc infal·lible per ventilar el cotxe sense gastar.

Quan pugis al cotxe, baixa la finestreta del copilot i la del seient del darrere del mateix costat. Després, obre i tanca unes quantes vegades la porta del conductor amb la finestra pujada per crear corrent. D'aquesta manera s'aconsegueix moure l'aire calent de l'interior del cotxe cap al costat oposat del conductor i regenerar-lo per aconseguir-lo una mica més fresc. Amb aquest truc s'aconsegueix rebaixar la calor de l'interior del cotxe fins a vuit graus.

Com evitar passar calor en el cotxe: descobreix-ho! / freepik

A part de posar en pràctica aquest truc per evitar que el teu cotxe sigui un forn és imprescindible utilitzar un para-sol frontal i a les finestres, ja que són molt eficaços per bloquejar els raigs del sol. I, sens dubte, sempre que puguis, aparca el cotxe sota una ombra.