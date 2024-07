L'alternativa quan t'has deixat el carnet de conduir a casa i et para la policia

Moltes vegades, per una distracció, podem agafar el cotxe i no dur el carnet de conduir a sobre. Això abans era un problema i ara també ho pot ser. Tot i que, les opcions per evitar les multes han crescut. En aquest article descobriràs com ensenyar el teu carnet de conduir amb el mòbil.

Es pot portar el carnet de conduir només al mòbil i oblidar-te del físic?

La resposta és que sí, ja que des de la mateixa DGT es confirma que els documents que surten a l'aplicació tenen la mateixa validesa. Per tant, portar tots aquests documents només a l'aplicació és completament legal i els pots mostrar als agents de trànsit.

Així doncs, l'aplicació miDGT pot servir perfectament per identificar-te com a conductor. D'aquesta manera, si la Guàrdia Civil us demana el carnet de conduir i altres documents, és igual si els ensenyeu des de l'aplicació com en físic.

Els riscos de dependre únicament d'aquesta aplicació

Tot i que mostrar aquests documents és totalment legal i té la mateixa validesa, no sempre hi podràs confiar. Hi ha diversos aspectes en què portar, únicament, el carnet de conduir al mòbil et pot suposar problemes:

Accés a Internet : quedar-te sense cobertura o Internet és una mica més comú del que pot semblar i les aplicacions mòbils no se'n salven. ‘MiDGT’ funciona mentre estiguis connectat, de manera que si just a la zona on t'aturen els agents no hi ha connexió estaràs totalment exposat.

quedar-te sense cobertura o Internet és una mica més comú del que pot semblar i les aplicacions mòbils no se'n salven. de manera que si just a la zona on t'aturen els agents no hi ha connexió estaràs totalment exposat. Bateria del mòbil : un altre dels problemes reals en fer servir els telèfons és que et quedis sense bateria. Això passa moltes més vegades del que sembla i no podries mostrar la teva identificació.

un altre dels problemes reals en fer servir els telèfons és que et quedis sense bateria. Fallades a l'aplicació: un altre problema greu és que la mateixa app pot tenir errors. Alguns poden ser la caiguda dels servidors o no poder accedir-hi. Tot i que el problema no és teu, la responsabilitat de poder identificar-te sí que és teva.

MiDGT / MiDGT

Per tant, encara que és una manera molt còmoda i legal de portar els nostres documents, no sempre ho pots apostar tot a les aplicacions mòbils. De fet, des de la mateixa DGT es continua recomanant portar el carnet de conduir físic per si de cas. El millor és que si algun dia puntual t'oblides la cartera pots fer servir ‘miDGT’, però no es recomana fer-ho sempre.

Altres documents que has de portar al cotxe obligatòriament

A Espanya, aquests són alguns dels documents que has de portar obligatòriament al cotxe:

Targeta d'Inspecció Tècnica del Vehicle ( ITV ) i l'informe d'inspecció tècnica vigent, a més de l'adhesiu corresponent que ha d'estar visible al parabrisa.

i l'informe d'inspecció tècnica vigent, a més de l'adhesiu corresponent que ha d'estar visible al parabrisa. Pòlissa de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil: encara que ja no és obligatori portar el rebut de l'assegurança físicament, és recomanable tenir-lo per poder demostrar que el cotxe està assegurat en cas d'accident o control.

encara que ja no és obligatori portar el rebut de l'assegurança físicament, és recomanable tenir-lo per poder demostrar que el cotxe està assegurat en cas d'accident o control. DNI o passaport: document d'identitat del conductor.

document d'identitat del conductor. Permís de circulació: document que acredita que el vehicle està autoritzat a circular per les vies públiques.

A part d'aquests, també és molt recomanable portar al cotxe el justificant del pagament de l'impost de circulació, per si cal demostrar que s'ha pagat. Aquests són els documents, però també heu de portar una sèrie d'elements de seguretat obligatoris: