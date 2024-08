Atent perquè els triangles de seguretat s'hauran de canviar en poc temps

El nostre cotxe ha de comptar amb tots els elements de seguretat abans de fer qualsevol trajecte. Un d'aquests elements són els triangles de seguretat. Tot i que, des de ja fa uns anys, no són obligatoris i, s'han substituït pel dispositiu V16. Aquest dispositiu millora la visibilitat, entre altres. Així doncs, t'expliquem quan estaràs obligat a dur el V16 en comptes dels triangles.

Per què es canvia el triangle pel V16?

La realitat és que aquest canvi no és perquè a la DGT li vingui de gust modernitzar-se amb dispositius electrònics nous, sinó més aviat per les estadístiques. Si alguna vegada t'ha tocat col·locar aquest element a la carretera, sabràs que es pot tornar molt perillós.

De fet, entre els anys 2019 i 2022 més de 40 persones van morir per atropellaments a carreteres i, fins i tot, l'11% dels morts a la carretera durant el 2022 va ser per atropellaments en col·locar el triangle.

Per això, des de la DGT volen protegir el màxim possible tots els conductors i des de l'1 de juliol del 2023 aquest element va deixar de ser obligatori i els conductors havien de substituir-lo per l'V16.

Aquest és el dispositiu V16 / La Vanguardia

Es tracta d'un dispositiu lluminós que es col·loca al sostre del vehicle i que emet una llum que millora la visibilitat fins a un 1 km respecte al triangle d'emergència.

A més, l'V16 quan s'activa mana les coordenades al núvol de la DGT i es genera una xarxa d'informació en temps real que avisa els altres conductors per reduir aquest risc per atropellaments.

Fins quan es pot portar el triangle d'emergència?

Des de la DGT es va donar un marge per canviar aquests triangles que tants anys portaven als maleters dels espanyols. Per això, tens fins a l'1 de gener del 2026 per adquirir el dispositiu V16 i deixar enrere el triangle.

Tot i això, des de l'OCU avisen que has d'anar amb compte en comprar un d'aquests nous V16, ja que al mercat n'hi ha molts que no estan homologats. Per tant, ves amb compte a l'hora d'adquirir-ne un i assegura't que compleix totes les obligacions.