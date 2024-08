Els millors consells per deixar els vidres del cotxe com nous

Els vidres dels cotxes se solen embrutar durant tot l'any. Tot i que, a l'estiu, hi ha més moviment a conseqüència de la concentració més gran d'insectes; en posar el cotxe sota els arbres per evitar la calor pot ser que trobem excrements d'ocells; etc. Mantenir-los nets és essencial per tal d'obtenir una bona conducció i evitar qualsevol accident. En aquest article descobriràs com deixar-los perfectes per a la teva seguretat viària.

Si els vidres estan bruts, la visibilitat es veu compromesa, cosa que pot provocar accidents i posar en risc tant els ocupants del vehicle com altres usuaris de la via.

A més, la normativa de trànsit estableix que la superfície envidriada del vehicle ha de permetre una visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per on circuli.

Consells per netejar els vidres del cotxe

el Real Automòbil Club d'Espanya (RACE) ofereix una sèrie de consells per tenir els vidres del cotxe sempre a punt i nets tant per dins com per fora. Et detallem els següents:

Aigua i sabó: l'aigua, preferiblement calenta, i un sabó neutre són els elements clau per netejar els vidres del cotxe.

l'aigua, preferiblement calenta, i un sabó neutre són els elements clau per netejar els vidres del cotxe. Netejavidres per a cotxe: hi ha productes específics per a aquest fi, que poden ser sabonosos (no requereixen aigua ni sabó previ) o no sabonosos (necessiten el pas previ de l'aigua i sabó).

L'aigua i el sabó són la millor opció / freepik

Amoníac domèstic: l'amoníac (hidròxid d'amoni) també es pot utilitzar per netejar els vidres, encara que amb certa cautela a causa de la seva forta olor i efecte corrosiu.

l'amoníac (hidròxid d'amoni) també es pot utilitzar per netejar els vidres, encara que amb certa cautela a causa de la seva forta olor i efecte corrosiu. Esponja i tovallola: utilitza una esponja suau per netejar i eixugar els vidres sense ratllar-los.

utilitza una esponja suau per netejar i eixugar els vidres sense ratllar-los. Repel·lent d'aigua: aplicar un producte repel·lent de l'aigua sobre el parabrisa ajudarà que la brutícia s'adhereixi menys al vidre.

aplicar un producte repel·lent de l'aigua sobre el parabrisa ajudarà que la brutícia s'adhereixi menys al vidre. Revisar el nivell de líquid: assegura't de tenir suficient líquid eixugaparabrises per eliminar les taques durant la marxa.

assegura't de tenir suficient líquid eixugaparabrises per eliminar les taques durant la marxa. Netejar sense ratllar : utilitza sempre materials suaus i evita exercir massa pressió per no fer malbé els vidres.

: utilitza sempre materials suaus i evita exercir massa pressió per no fer malbé els vidres. Netejar sobre vidre mullat: deixar un drap o tovallola xopa en aigua i sabó sobre el vidre brut facilitarà la neteja.

Sancions de la DGT per portar els vidres bruts

Segons el Reglament General de Circulació i la Llei de Trànsit, la superfície de vidre del vehicle ha de permetre una visibilitat diàfana del conductor.

Si la brutícia acumulada al cotxe no permet una visibilitat correcta, la multa pot pujar a 80 euros i, fins i tot, arribar a la immobilització del vehicle.

Per tant, mantenir els vidres del cotxe nets i en perfecte estat no només és una qüestió de seguretat, sinó també de complir amb la normativa de la DGT i evitar sancions.