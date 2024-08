Sabies que no pots dur més d'aquesta quantitat de diners en efectiu en el cotxe?

Dur diners en efectiu al cotxe et pot dur certs problemes. Però, de quina quantitat estem parlant? T'ho expliquem! Pensa que si la policia t'atura i et troba amb més diners dels permesos, pots endur-te una bona multa. Això succeeix molt a Andorra. A l'hora de passar per la frontera, els agents revisaran els diners en efectiu que duus en el vehicle.

Tot i que les targetes de crèdit estan més que assentades a la nostra vida, encara queden certs comerços que només permeten pagar en efectiu. A més, moltes persones continuen estant molt acostumades a viatjar amb diners en efectiu quan se'n van de vacances.

Quants diners en efectiu puc portar al cotxe?

És important destacar que, segons les lleis antiblanqueig d'Espanya, no es permet circular amb qualsevol quantitat de diners en efectiu. Per això, es recull a la llei que la quantitat màxima per portar al vehicle és de 100.000 euros. No obstant això, si viatges fora de les fronteres nacionals, la quantitat es redueix fins als 10.000 euros.

Cal destacar que no està prohibit circular amb més de 100.000 euros, és a dir, no hi ha una quantitat màxima estipulada. En el cas que viatgis amb més diners que aquesta xifra el que s'exigeix és un certificat que demostri d'on venen aquests diners i quins seran els destinataris.

Per això, en aquest document han d'aparèixer les dades i les del destinatari, la quantitat exacta que portes, l'ús previst dels diners, la procedència i la naturalesa.

No viatgis amb més d'aquesta quantitat de diners al cotxe / freepik

Quina multa et poden posar per portar molts diners en efectiu al cotxe?

En cas d'incomplir aquesta normativa les sancions poden anar des dels 600 euros fins a arribar a pagar el doble de la quantitat que els agents han trobat al cotxe. Per això, és millor no jugar-se-la i si vols portar molts diners en efectiu fes-ho sabent que a Espanya no poden superar els 100.000 euros, tret que tinguis el certificat.

Què són considerats diners en efectiu?

Encara que sembli una pregunta senzilla de respondre, els diners en efectiu no només són els bitllets i monedes que guardes al moneder. De fet, n'hi ha alguns que, molt probablement, no sabies que es consideren efectiu.

Uns són els xecs, els quals són emesos per una entitat financera que són diners en efectiu per la seva acceptació àmplia i segura. A més, en termes més amplis i depenent del context, es poden considerar com a diners en efectiu les targetes de dèbit. Sovint són equivalents perquè permeten accedir immediatament als fons en un compte bancari.