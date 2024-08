Els consells per estalviar en benzina a l'estiu

Conèixer els preus dels carburants és molt important i més, ara a l'estiu, quan molts marxem de vacances amb el cotxe per desconnectar de la ciutat o el poble. Sovint, aquesta despesa pot arribar a ser molt alta i ens pot arribar a perjudicar seriosament en l'economia domèstica. Per tal d'aconseguir els millors preus del mercat, necessites conèixer aquests consells.

Tot i que no és tan alt com el 2022, sempre és bo consultar els preus de les benzineres i estalviar tots els diners que puguis durant aquestes vacances. També hi ha altres trucs per estalviar fins a 40 cèntims per litre.

Com puc trobar les benzineres més barates?

Quan vas viatjant per la carretera és freqüent trobar-te algunes benzineres amb panells que indiquen els preus. Tot i això, no totes ho tenen i de vegades és difícil aturar-se a observar-los, per la qual cosa utilitzar webs o una app és molt important i t'estalviarà diners, a més de temps.

Moltes pàgines es dediquen exclusivament a registrar els preus del carburant, sigui dièsel o benzina. Una d'elles és l'OCU que té el seu propi cercador i és força intuïtiu. Simplement, et preguntarà una sèrie d'aspectes com la distància, la direcció, els litres que té el cotxe de dipòsit i quin tipus de carburant utilitzes. Després d'això, el cercador de l'OCU us mostrarà les diferents benzineres ordenades per preu.

No obstant això, també n'hi ha d'altres com 'Race Gasolineras' o 'GasAll' que t'ajudaran a trobar benzineres barates. De fet, des del mateix Google Maps també és possible mirar els preus de la benzina.

'Benzineres Espanya' és una de les apps més completes en aquest sentit, ja que no només et permet veure els diferents preus en un mapa, sinó que també aplica els descomptes per veure'n el cost final.

El logotip de "Gasolineras España" / Google Play

Tot i això, l'aplicació més personalitzable és 'Gasolina i Diesel España', pel fet que permet mostrar la informació de les marques que més consumeixes. També t'ubica les benzineres no només en ordre de preu, sinó que li suma la distància. Per això és una aplicació molt bona per trobar aquest punt mitjà entre distància i preu.

Passa alguna cosa per posar gasolina barata al cotxe?

Moltes vegades corren rumors o llegendes urbanes que tots ens acabem creient. Tot i això, no sempre has de fer cas a aquests rumors, perquè encara que se sol dir que la benzina barata malmet el teu cotxe no és cert.

La benzina que poses en una benzinera 'low cost' és igual de vàlida que a les altres. En el dia a dia això no afectarà el teu motor i l'única diferència destacable és que una benzina barata no té una sèrie d'additius, sense els quals és cert que a llarg termini el motor si se'n beneficia.