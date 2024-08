Aquest invent et permet camperitzar la teva furgoneta en una hora i sense homologació

L'arribada de l'estiu fa que amb les vacances els viatges amb caravana i autocaravana siguin més atractius. De fet, són moltes les furgonetes camperitzades que surten durant aquests mesos a les carreteres. És una tendència que ha anat guanyant molta fama, però que no tothom es pot permetre.

Tot i això, hi ha empreses especialitzades que ofereixen opcions més assequibles i menys complicades. Una d'elles és VanCubic, la creació espanyola que et permet camperitzar la teva furgoneta en només una hora.

Es tracta d'un fabricant que va arrencar el 2019 que assegura que els canvis que fan a la teva furgoneta no han de ser homologats. Des de la mateixa VanCubic asseguren que en una hora són capaços de camperitzar la teva furgoneta.

Els creadors de VanCubic, una nova forma de camperitzar / Motorpasión

Tota la camperització inclou coses molt variades a un preu més que acceptable. Tot allò que VanCubic promet incloure en aquest procés és un llit, una llitera, una taula extensible o un espai d'emmagatzematge. També instal·len una zona de bany amb aixetes extensibles, un plat de dutxa que es pot amagar fàcilment, aigüera, cuina i dipòsits d'aigua. Tot aquest procés de camperització el fa VanCubic des dels gairebé 16.000 euros, convertint-se en una alternativa econòmica per viatjar amb totes les comoditats en una furgoneta camperitzada.

Per què s'ha posat tan de moda camperitzar furgonetes?

La moda de camperitzar furgonetes ha guanyat popularitat per diverses raons, tant pràctiques com culturals. Aquí hi ha alguns dels factors més importants que han contribuït a aquesta tendència:

Viatjar sense restriccions: Una furgoneta camperitzada permet viatjar a qualsevol lloc i establir-se allà on es vulgui, sense dependre d'hotels o allotjaments.

Una furgoneta camperitzada permet viatjar a qualsevol lloc i establir-se allà on es vulgui, sense dependre d'hotels o allotjaments. Exploració: Facilita l'exploració de llocs remots i naturals, oferint una sensació d'aventura i descoberta.

Facilita l'exploració de llocs remots i naturals, oferint una sensació d'aventura i descoberta. Cost inicial: Tot i que la camperització pot ser una inversió considerable, a llarg termini pot resultar més econòmica que altres tipus de viatges freqüents.

Tot i que la camperització pot ser una inversió considerable, a llarg termini pot resultar més econòmica que altres tipus de viatges freqüents. Reducció de possessions: Viure i viatjar a una furgoneta fomenta un estil de vida més simple i minimalista, amb menys possessions i més enfocament en experiències.

Viure i viatjar a una furgoneta fomenta un estil de vida més simple i minimalista, amb menys possessions i més enfocament en experiències. Moviments socials: Moviments com el vanlife han popularitzat aquesta forma de vida a través de xarxes socials, mostrant les experiències de persones que viuen i viatgen en furgonetes.

Moviments com el vanlife han popularitzat aquesta forma de vida a través de xarxes socials, mostrant les experiències de persones que viuen i viatgen en furgonetes. Disseny i innovació: El disseny dʻinteriors de furgonetes ha evolucionat, oferint solucions enginyoses i còmodes per a espais petits.

El disseny dʻinteriors de furgonetes ha evolucionat, oferint solucions enginyoses i còmodes per a espais petits. Teletreball: La possibilitat de treballar de manera remota ha permès a moltes persones viure i viatjar en furgonetes sense deixar de banda les seves responsabilitats laborals.

La possibilitat de treballar de manera remota ha permès a moltes persones viure i viatjar en furgonetes sense deixar de banda les seves responsabilitats laborals. Distanciament social: La pandèmia va incentivar moltes persones a buscar formes de viatjar que permetessin mantenir el distanciament social i evitar aglomeracions, fent de les furgonetes una opció atractiva.

Camperitzar s'ha convertit en una moda amb cada cop més adeptes / Lourdes Balduque / Getty Images

En resum, la moda de camperitzar furgonetes és una convergència de diversos factors que reflecteixen canvis en les preferències d'estil de vida, avenços tecnològics, i una valoració més gran de la flexibilitat, la sostenibilitat i la llibertat.